Cum a faultat Viorica Dăncilă din nou geografia patriei

„Suntem într-o vizită în judeţul Hunedoara“, a afirmat Viorica Dăncilă, fiind brusc întreruptă de preşedintele PSD Suceava, Ioan Stan. Fiind lângă premier, Ioan Stan i-a şoptit Vioricăi Dăncilă că se află în judeţul Suceava şi, exasperat, a început să-şi dea ochii peste cap. Premierul s-a corectat şi a subliniat că a fost în vizită în numeroase oraşe şi judeţe, de aici şi dezorientarea de moment. „Am fost în mai multe judeţe, Hunedoara, am fost în Sălaj, Maramureş, voi pleca în judeţul Vaslui. Sunt mai multe judeţe pe care vrem să le vizităm pentru a vedea modul în care sunt utilizate fondurile guvernamentale, sunt utilizate fondurile europene, problemele pe care le au autorităţile locale, dar şi modul în care putem să ne implicăm în dotarea spitalelor, în alte probleme care ţin de fiecare judeţ în parte şi de fiecare comunitate”, a declarat Viorica Dăncilă, încercând să-şi repare gafa.

Întrebată de un jurnalist dacă atunci când va părăsi judeţul Suceava pentru a se îndrepta spre Vaslui se va opri şi la autostrada de un metru, premierul Viorica Dăncilă a dat un răspuns ciudat, contradictoriu. „Nu o să mă opresc. O să vină ministrul Transporturilor, care va vedea care este situaţia reală“, a spus Dăncilă.

În urmă cu o săptămână, Viorica Dăncilă a afirmat, în faţa membrilor de partid strânşi pentru un miting la Galaţi, faptul că e organizat un „summit“ în acest oraş, dar a încurcat oraşele. „De aceea, dragi români, facem aici summit-ul de la Iaşi, scriem declaraţia de la Galaţi”, a afirmat Dăncilă.

Probleme şi cu funcţiile

Dăncilă a avut unele probleme şi cu funcţiile deţinute de diferite personalităţi locale, cum a fost cazul primarului municipiului Zalău, despre care a afirmat că ar preşedintele municipiului Zalău. „Dincolo de lucrurile care sunt realizate, am vrut să vedem şi care sunt problemele existente în judeţ, astfel încât să venim cu răspunsuri la acestea. Am avut o discuţie foarte bună cu preşedintele Consiliului Judeţean, cu preşedintele municipiului Zalău, am avut discuţii foarte bune cu reprezentanţi ai comunităţilor locale“, a precizat premerul, săptămâna trecută, într-o conferinţă de presă.

Încurcarea capitalelor

Viorica Dăncilă a gafat şi pe plan extern, un exemplu fiind vizita în Muntenegru. „Mă bucur să fiu azi la Pristina, în prima vizită a unui prim-ministru român în Muntenegru“, a afirmat Dăncilă, anul trecut, la o întâlnire cu premierul muntenegrean. Aceasta a fost corectată de translatorul oficial, care a spus Podgorica, capitala statului Muntenegru, în loc de Pristina, capitala statului Kosovo, stat nerecunoscut de România, aşa cum afirmase Dăncilă. Mai mult, în înregistrarea video publicată de Guvernul României a fost scos sunetul pentru a nu se auzi gafa premierului, lucru care s-a mai petrecut şi cu alte ocazii.

