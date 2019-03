Cum explică numirea la Ministerul Culturii un secretar de stat: Unchiul meu este profesor. Am avut discuţii cu el

„Nu poţi să mulţumeşti pe toată lumea sau toată lumea să fie de acord cu mine, că aşa e viaţa. Am fost director executiv la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADIA, unde am fost liantul între primari, operatorul de apă-canal, am avut interacţiuni cu Ministerul Dezvoltării. Pe perioada mandatului meu, numărul de membri a crescut de la 6 la 32, iar numărul UAT-urilor care şi-au delegat serviciul către Aparegio a crescut de la 5 la 17”, a declarat Mihai Gherghe, în interviul pentru „Pandurul“ , după ce i s-a precizat faptul că e cunoscut ca „omul de la apă-canal ajuns la Ministerul Culturii“.