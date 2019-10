Cum explică liderul Tineretului Social Democrat votul trădării de la moţiune: „Am făcut acest pas cu amărăciune, dar cu responsabilitate“

„Am 15 ani în PSD, în care am pornit de la simplu membru şi am avut responsabiliatea de a fi lider TSD, parlamentar şi ministru. Am cunoscut acest partid atât în momentele sale de mare succes (alegerile din 2012 şi 2016, măsurile care au pus capăt austerităţii din 2010), cât şi în cele de mare frământare (pierderea alegerilor din 2009, arestarea liderului şi eşecul de la europarlamentare din acest an). Am atâţia colegi pe care îi respect şi preţuiesc. În ianuarie 2018, am trimis o scrisoare colegilor mei arătând că partidul are nevoie de reinventare şi mi-am asumat consecinţele poziţiei mele ieşind din Guvern. În acest an, am vorbit din nou despre schimbare candidând împotriva Secretarului General.

Sunt un tânăr care a crescut în politică prin muncă şi sunt în fiecare zi, la universitate, alături de tineri. Discut cu ei, iar ce aud nu îmi dă speranţe pentru PSD. Comportamentul liderilor noştri, educaţia lor, lipsa de interes faţă de ce vor tinerii pun sub semnul întrebării viitorul PSD. Văd zero interes pentru reconstrucţia partidului, pentru îmbrăţişarea unui mesaj modern, european de stânga, pentru formarea unei echipe capabile să vină cu un program realist care să câştige votul şi încrederea românilor în alegerile de anul viitor. Opiniile mele şi ale colegilor mei au fost ignorate, iar falimentul acestei strategii politice s-a văzut astăzi la moţiunea de cenzură.

Am făcut acest pas cu amărăciune, dar cu responsabilitate. Resursele acestei guvernări şi acestui stil de management politic s-au epuizat. Rămân un om de stânga şi cred în continuare în reconstrucţia unui proiect politic care să vorbească despre competenţă, meritocraţie, orientare euroatlantică şi interes pentru ce reprezintă tinerii pentru această ţară. Nu voi susţine niciodată măsuri care să lezeze interesele electoratului de stânga. Este un moment zero pentru stânga românească şi îi invit pe colegii mei să se gândească la cum îi reprezentăm pe votanţii noştri printr-o schimbare majoră de direcţie politică.

Rămân, ca de fiecare dată, prietenul şi partenerul vostru de dialog“.