Cum se contrazice „omul în alb“, Cătălin Paraschiv: „Aşa am venit îmbrăcat de acasă“. După câteva secunde: „Eşarfa era pentru gaze lacrimogene“

„E vară, e cald, aşa am venit efectiv îmbrăcat de acasă. Eu, unul, am mizat că n-o să se întâmple nimic la acest miting, eu n-am venit că vezi Doamne se va tulbura ordinea publică. Dacă aveam o astfel de informaţie sau măcar întrezăream o astfel de atitudine, cred că mă îmbrăcam altfel. Eu, unul, am mers până în ultima secundă că de fapt n-o să fie niciun fel de intervenţie“, a spus Cătălin Paraschiv pentru kmkz.ro, întrebat dacă s-a îmbrăcat special în alb.

„Dirijorul“ Brigăzii speciale a recunoscut însă că eşarfa nu a fost doar un accesoriu vestimentar în acea zi. „Eşarfa - s-au folosit gazele lacrimogene, avem nevoie efectiv de o protecţie şi de un fel de batistă mai mare, că nu puteam, să scot şerveţelele din 30 în 30 de secunde", a spus Cătălin Paraschiv.

Recapitulăm: Cătălin Paraschiv nu se aştepta ca protestul de vineri să fie unul violent, aşa că, după spusele sale, în mod întâmplător s-a îmbrăcat în alb. Şi tot în mod întâmplător, înainte să iasă din casă, deşi suntem în plină vară, „dirijorul“ jandarmilor şi-a luat ca accesoriu o eşarfă. Câteva ore mai târziu, în Piaţa Victoriei, eşarfa, aleasă chipurile aleatoriu dimineaţă, l-a protejat de gaze lacrimogene, deşi Paraschiv mizase că nu vor fi violenţe.