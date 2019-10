Cum arată sondajul USR pentru prezidenţiale: Iohannis -40,5%, Dăncilă - 21,4%. Ce scor are Barna

Conform sondajului, Dan Barna ar obţine 19,7% din voturi în primul tur la prezidenţiale, la o distanţă de 1,7% de Viorica Dăncilă, clasată pe locul doi cu 21,4%.

La o distanţă aproape dublă se află preşedintele Klaus Iohannis, care ar primi 40,5% din voturi, în timp ce pe a patra poziţie s-ar situa Mircea Diaconu cu un scor de 7,6%.

Cum arată sondajul USR:



Klaus Iohannis – 40,5%

Viorica Dăncilă – 21,4%

Dan Barna – 19,7%

Mircea Diaconu – 7,6%



„Ieri am primit sondajul de la aceeaşi casă cu care am lucrat la euro, primii patru clasaţi fiind: Iohannis – 40,5%, Dăncilă – 21,4%, Barna – 19,7%, Diaconu – 7,6%. Dacă ne uităm doar la mediul urban, Barna trece pe locul doi cu 22,7% intenţie de vot (Iohannis este la 40,7%, Dăncilă – 15,7% şi Diaconu – 9,1%). După cum puteţi vedea sunt diferenţe mari faţă de sondajul IMAS / Europa FM şi unele greu explicabile. Sondajul făcut pentru noi este realizat prin metoda faţă-în-faţă pe aproximativ 1500 de persoane, în timp ce IMAS este făcut prin metoda CATI (telefon) pe aproximativ 1000 de persoane. Ambele au fost realizate în septembrie”, scrie Cătălin Drulă, coordonatorul campaniei lui Dan Barna pe grupul intern de comunicare al USR.



„În campania de la europarlamentare, la începutul lui mai, sondajul IMAS dădea Alianţa la 16,7%, pe un trend de scădere a doua lună la rând. Am scris atunci că sondajul nostru făcut prin metoda faţă-în-faţă arăta cu totul altceva: Alianţa la 20,8% pe trend de creştere. Rezultatul real a fost 22,36%”, adaugă acesta.