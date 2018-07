Cum arată una dintre navele de luptă pe care România ar putea să o cumpere în toamnă. Bătaie între granzi pe 1,6 miliarde de euro. Ce oferă italienii

Ministerul Apărării a demarat un program de 1.6 miliarde de euro pentru a achiziţiona patru corvete militare multifuncţionale. Totodată, compania care va câştiga contractul va moderniza şi cele două fregate aflate în dotarea Armatei: Regele Ferdinand şi Regina Maria, care au fost achiziţionate la începutul anilor 2000, second-hand, din Marea Britanie.

Principala condiţie pusă de Ministerul Apărării e ca cele patru nave de luptă să fie construite în România, tocmai pentru a garanta cât mai multe locuri de muncă pe o perioadă lungă de timp. Potrivit contractului, compania care va câştiga licitaţia va fi obligată să livreze prima corvetă în interval de trei ani, iar întregul pachet de nave trebuie să fie terminat într-o perioadă de maximum 7 ani. Apoi vor urma alţi 10 ani în care firma câştigătoare se va îngriji de mentenanţă şi de specializarea personalului, deci se anunţă o investiţie pe termen lung. Cele patru corvete vor fi, practic, primele vase de luptă noi achiziţionate de România după Revoluţie, decizia privind înzestrarea Armatei venind în contextul în care Guvernul, la iniţiativa preşedintelui Klaus Iohannis, a alocat 2% din PIB pentru Apărare.

Grupul italian Fincantieri a încheiat anul 2017 cu afaceri de peste 5 mld. euro, contribuţia şantierului naval Tulcea, deţinut de firma italiană, fiind de circa 86 mil. euro.

În competiţia pentru corvete s-au înscris patru forţe europene din industria navală: Fincantieri (Italia), Damen (Olanda), Naval Group (Franţa) şi Thyssen Krupp (Germania).Favoriţi pleacă italienii de la Fincantieri, care deţin deja şantierele navale de la Brăila şi Tulcea, deci ar bifa uşor condiţia impusă de MAPN ca navele să fie construite în România. În cei 18 ani de prezenţă la noi în ţară, Fincantieri a investit 150 de milioane de euro, din care 50 de milioane numai în ultimii 3 ani. Compania, cu o tradiţie de peste 100 de ani în industria navală, numără 19.500 de angajaţi, în 20 de şantiere navale de pe patru continente.

Şantierele Tulcea şi Brăila sunt două borne vitale pentru întreaga companie: 5.000 de oameni, plus încă 3.000 de subcontractori lucrează în România, adică un sfert din numărul total al angajaţilor pe care Fincantieri îi are în toată lumea. „Dacă închizi şantierul naval Tulcea, închizi Fincantieri. Nu am mai putea livra nave de croazieră”, spune Alberto Maestrini, directorul general al companiei. Dar românii nu lucrează doar la Tulcea şi Brăila, ci şi în străinătate. Spre exemplu, doar pe şantierul Riva Trigoso din Italia, deţinut de Fincantieri, sunt angajaţi 200 de români, între care şi mulţi ingineri.

Modelul Abu Dhabi

În ceea ce priveşte portofoliul de corvete, Fincantieri construieşte trei modele diferite: Clasa Abu Dhabi, Clasa Comandanti şi corveta Multirole. Deşi modelul de corvetă propus României este secret, conform acordului cu MAPN, oficialii companiei italiene susţin că nava de luptă cu care vor participa în competiţia de la Bucureşti este o variantă îmbunătăţită a modelului Abu Dhabi (foto sus), comandat în 2013 de Forţele Navale din Emiratele Arabe Unite. Dincolo de configuraţia de bază, italienii vor personaliza modelul în funcţie de cerinţele Marinei române. Corveta propusă României va avea în jur de 105 metri lungime şi peste 2.000 de tone. “Dacă Fincantieri va câştiga licitaţia, România va avea oportunitatea să facă parte din reţeaua noastră globală, cu consecinţe importante în ceea ce priveşte exporturile”, susţine Enrico Bonetti, Senior Vice President International Fincantieri Naval Business Unit. Dar dacă Fincantieri nu va câştiga licitaţia? “Vom continua să investim”, dau asigurări oficialii companiei.

MAPN va anunţa în luna octombrie compania care a câştigat întrecerea pentru fabricarea navelor de luptă. Corvetele vor acţiona ca unitate multifunctională de luptă într-o grupare de nave sau izolat. Corvetele şi cele două fregate - Regele Ferdinand şi Regina Maria- vor constitui, prin rotaţie, un grup de nave care să fie pus la dispoziţia NATO şi UE..