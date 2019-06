Cum arată aritmetica parlamentară cu o seară înainte de moţiune. De câte voturi atârnă Puterea

Pentru prima dată în ultimii doi ani şi jumătate, de când PSD şi ALDE s-au instalat la guvernare, Opoziţia e unită înainte de moţiuna de cenzură. Degeaba. Potrivit aritmeticii parlamentare, coaliţia de guvernare e aproape de neclintit, chiar dacă are o majoritate pe muchie de cuţit. Ca moţiunea să treacă, Opoziţia are nevoie de 233 de voturi. Puterea numără în acest moment 239 de senatori şi deputaţi, aşadar cu numai şase peste limită. Însă e foarte puţin probabil să existe trădări. Liderii PSD ţin cu dinţii de guvernare, prin urmare au decis ca aleşii social-democraţi să fie prezenţi, ca să asigure cvorumul, dar nu voteze deloc la moţiune. Senatorii şi deputaţii PSD vor sta în bănci, o tactică folosită şi la precedentele moţiuni de cenzură, cu scopul de a omorî din faşă orice gând de trădare. La votul actual, ar putea lipsi din sală parlamentarii controlaţi de Paul Stănescu, Marcel Ciolacu şi Gabrilea Firea, opozanţii Vioricăi Dăncilă din partid. Însă absenţa aleşilor PSD nu ajută Opoziţia, ci e doar un mesaj de protest faţă de premier.

De partea cealaltă, partidul lui Călin Popescu Tăriceanu mai are un singur obiectiv politic: să rămână agăţat de PSD la guvernare cât mai mult posibil. Căderea Executivului Dăncilă ar însemna pulverizarea ALDE, în condiţiile în care partidul a căzut sub pragul electoral la alegerile europarlamentare, deci nu mai are nicio perspectivă politică. Practic, aleşii ALDE continuă să susţină PSD ca să rămână conectaţi – cât se mai poate - la resursele guvernării. Formarea unui nou guvern i-ar lăsa pe dinafară pe miniştrii susţinuţi acum de Călin Popescu Tăriceanu.

Minorităţile dublează avantajul PSD



Defalcat, la Camera Deputaţilor, din cele 327 de voturi, coaliţia PSD-ALDE ar avea cumulat 158 de voturi, în timp ce Opoziţia formată din PNL, USR, ProEuropa, PMP şi UDMR adună un total de 150 de voturi. Balanţa puterii poate fi înclinată de minorităţile naţionale, care adună 17 voturi. Însă jumătate din acestea merg, în mod tradiţional, tot la PSD. Aşadar, coaliţia are în total un avantaj de 14-15 voturi faţă de Opoziţie. La Senat, matematica e dominată clar de PSD, acolo unde social-democraţii, cu 69 de voturi, au singuri majoritate, chiar şi fără ALDE. „Vă asigur că nu există probleme. Nu avem emoţii pentru ziua de mâine. Nu avem probleme nici în Cameră, nici în Senat. S-a discutat cu colegii, aceştia sunt pe poziţii“, a declarat purtătorul de cuvânt al PSD, Mihai Fifor.

Dăncilă a luat măsuri anti-trădare

Vineri, cu patru zile înainte de moţiune de cenzură, premierul Viorica Dăncilă a numit trei noi secretari de stat, toţi de la ALDE, potrivit unor decizii publicate în Monitorul Oficial. Partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu joacă un rol esenţial pentru guvernarea PSD. Dacă şase parlamentari ALDE se alătură Opoziţiei, moţiunea de cenzură trece. Iulian Octavian Stana (ALDE Arad) a fost numit secretar de stat la ministerul Mediului, condus de Graţiela Gavrilescu, portofoliul deţinut de ALDE. Marius Dumitraşcu (ALDE Gorj) a fost numit secretar de stat la Ministerul Energiei, condus de Anton Anton, portofoliul aflat tot în ograda ALDE. Cezar Caleap (ALDE Vaslui) a fost numit secretar de stat la Fonduri europene, minister preluat de Roxana Mânzatu (PSD).

