Cum a ajuns instalarea noului guvern o misiune mai grea decât trântirea PSD

Opoziţia a cerut luni suplimentarea ordinii de zi a şedinţei de plen a Camerei Deputaţilor cu cele trei proiecte cerute de USR pentru susţinerea Guvernului Orban: legea pentru abrogarea recursului compensatoriu, revenirea la alegerea primarilor în două tururi şi demararea dezbaterilor pe iniţiativa cetăţenească „Fără penali în funcţii publice”. Însă abţinerea de la vot a PSD, Pro România şi UDMR a dus la respingerea solicitărilor USR.

Nici nu era nevoie de testul care a avut loc la şedinţa comitetului liderilor din Camera Deputaţilor. Aritmetica din Parlament, atât la nivel de comisii, cât şi în plen, arată că solicitările USR aveau şanse de reuşită foarte mici, unele fiind chiar imposibile. În primul rând, cerinţa care nu are absolut nicio şansă pentru a fi trecută prin Parlament în timpul dat de USR, adică până marţi cel târziu, este iniţiativa cetăţenească de revizuire a Constituţiei, adică „Fără penali în funcţii publice”. Problema pentru acest proiect are mai multe impedimente. Primul e să primească raport favorabil de la cele două Comisii juridice din Parlament, ambele controlate de PSD. Însă şi dacă s-ar întâmpla acest lucru, marea problemă este adoptarea de către plen, atât în Camera Deputaţilor, dar mai ales în Senat.

Orban prezintă primele nume de miniștri Surse politice au declarat pentru „Adevărul” că în ședința de Birou Executiv al PNL Ludovic Orban a prezentat persoanele din rândul cărora vor fi aleșii la Educație și Agricultură. Monica Anisie (președinte PNL Sector 2), Marilen Pirtea (deputat) sau Florica Cherecheș (deputat) ar putea fi umătorul ministru al Educației, în timp ce la Agricultură ar urma să se aleagă dintre Emil Dumitru (șef ProAgro), Adrian Oros (deputat) și Nicolae Giugea (deputat). Încă trei portofolii sunt bătute în cuie: la Apărare – generalul Nicolae Ciucă; la Externe- Bogdan Aurescu; la Cultură – Sergiu Nistor. Toți trei sunt consilieri prezidențiali. Lista finală a miniștrilor va fi definitivată miercuri seara, la pachet cu programul de guvernare. Votul pentru instalarea noului guvern ar putea avea loc miercurea viitoare, cu condiția ca PSD să nu boicoteze ședința.

Potrivit Constituţiei o iniţiativă cetăţenească de revizuitre a Constituţiei trebuie să fie adoptată cu cel puţin două treimi în fiecare for al Parlamentului. Ce spun cifrele. La Camera Deputaţilor PSD are de unul singur 132 de parlamentari, care înseamnă 40% din numărul celor cu drept de vot. Ori, pentru ca „Fără penali să treacă de Camera Deputaţilor ar trebui ca toţi aleşii din formaţiunile non-PSD să voteze „pentru”, dar şi încă 20 de social-democraţi. Situaţia e şi mai complicată la Senat, acolo unde PSD, sprijinită de excluşii din ALDE are majoritate, ceea ce înseamnă că în mod clar nu se poate trece proiectul de revizuire a Constituţiei.

Pentru abrogarea recursului compensatoriu proiectul de lege trebuie mai întâi să primească raport de la Comisia juridică din Camera Deputaţilor. Această comisie e controlată de PSD, care are 12 deputaţi din 26, iar acum acum se poate baza şi pe un al 13-lea, în urma demisiei Steluţei Cătăniciu din grupul parlamentar al Pro Europa.

Nu în ultimul rând, revenirea la alegerea primarilor în două tururi se loveşte de opoziţia PSD şi a UDMR, cele două formaţiuni având numărul de voturi necesare pentru a se asigura că iniţiativa legislativă nu trece de forul decisiv, Camera Deputaţilor.

USR se distanţează de PNL

Imediat după eşecul demersului PNL şi USR, deputatul Ionuţ Moşteanu a subliniat că modul cum s-au desfăşurat lucrurile la şedinţa comitetului liderilor din Camera Deputaţilor a arătat că Ludovic Orban nu poate strânge o majoritate parlamentară, aşadar să-şi ia gândul de la susţinerea primită de la USR pentru un viitor Guvern. Mult mai tranşant a fost liderul USR, Dan Barna, cel care a aruncat vina lipsei unei majorităţi în ograda PNL. „Ieşirea din criză nu este mandatul USR, ieşirea din criză este asumarea de către Ludovic Orban că obiectivele noastre sunt obiectivele celui care face majoritate”, a declarat Dan Barna la Parlament.

Pe de altă parte, alt reprezentant al Opoziţiei, Victor Ponta, a subliniat că Dan Barna şi USR nu fac în prezent decât să vină cu proiecte de şantaj la adresa PNL, în încercarea de a câştiga cât mai mult din electoratul de dreapta. „Azi Dan Barna şi USR au venit cu aceste proiecte ca un şantaj la adresa PNL în războiul lor absurd de ocupare (prin manipulare) a electoratului de dreapta - oricum proiectele erau blocate la Comisii şi nu pot fi votate până nu au raport - totul a fost doar un joc de imagine”, a precizat fostul premier, în prezent lider al Pro România.