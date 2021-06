Politicienii autohtoni îşi cam pierd cumpătul când e vorba despre alegeri interne. După ce defilează ani la rând cu ideea de unitate şi de muncă în echipă, cum se pune problema şefiei, se duce totul de râpă. Coechipierii de odinioară, strâns uniţi în atingerea obiectivelor partidului, gata să se sacrifice pentru binele societăţii, se trezesc peste noapte duşmani ireconciliabili, inamici neîmblânziţi, care se aşteaptă cu măciuca la cotitură, fără milă şi fără cruţare.

Aşa s-a întâmplat cu toate partidele, dar când este vorba despre o formaţiune aflată la guvernare, mai ales despre cea mai importantă formaţiune la guvernare, lucrurile pot evolua pe o pantă urâtă.

Coaliţia a fost înjghebată cu greu după alegerile în care şi PNL şi USR PLUS au sub-performat. Viaţa la guvernare nu se arată nici ea lină, divergenţele dintre cele două formaţiuni fiind greu de ţinut sub control. Iar fractura din interiorul PNL izvorăşte tocmai din modul în care s-a negociat guvernarea, principala acuză adusă lui Ludovic Orban fiind că a renunţat la trei ministere importante pentru a-şi asigura postul de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Deci o chestiune ce vizează direct relaţia cu USR PLUS.

Tabăra Orban are avantajul cunoaşterii organizaţiilor din teritoriu la firul ierbii, în timp ce adversarii săi beneficiază de purtători de mesaj cu mai mare acoperire mediatică şi de susţinerea unor filiale performante în alegeri, cu greutate în partid.

Dar tabloidizarea competiţiei interne, transformarea ei în scandal public, nu face bine niciunei dintre tabere. Lumea îşi va pune problema cum mai guvernează aceşti oameni împreună, când au ajuns să se ameninţe cu plângeri penale? Cum va susţine partidul din Parlament guvernarea, când preşedintele Camerei se luptă cu prim-ministrul? Ce legi vor trece, ce legi vor fi blocate pentru a avantaja pe unul sau pe altul dintre competitori?

Lucrurile sunt şi mai complicate, ţinând cont de angajamentele PNL şi ale Guvernului privind anunţatul program de reforme de care se leagă finanţarea PNRR.

Aşteptările sunt foarte mari, economia şi mediul de afaceri punându-şi speranţe într-o revenire puternică bazată pe aceste fonduri.

Dacă următoarele luni vor fi dedicate măcelurilor interne din PNL, guvernarea nu are cum să meargă. Mai ales că şi USR Plus va intra în hora alegerilor interne, cu o situaţie la fel de complicată ca şi a liberalilor.

Pe o asemenea scenă este firesc ca PSD să se aşeze confortabil în fotoliu pentru că alţii îi fac treaba şi încă foarte bine.

Evident, alegerile trebuie ţinute, în ambele formaţiuni aflate la guvernare. Ideal ar fi fost ca luptele interne să nu devină spectacol public. Dar aşa ceva este clar că nu se poate. Poate că soluţia cea mai bună ar fi fost o perioadă foarte scurtă pentru organizarea congreselor pentru ca lucrurile să se rezolve cât mai rapid. Dar nici varianta asta nu a fost acceptată, pentriu că este nevoie de timp pentru ca toate manevrele de la suprafaţă şi din subteran să fie folosite împotriva adversarului.