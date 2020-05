Culise. PNL mută războiul politic în propria ogradă

Premierul Ludovic Orban şi mai mulţi miniştri au ajuns în centrul atenţiei la sfârşitul săptămânii trecute, după ce în spaţiul public a apărut o fotografie în care aceştia beau băuturi alcoolice şi fumează la locul de muncă, adică în Guvernul României. Fotografia a fost făcută lunea trecută, de ziua lui Orban, care a împlinit 57 de ani. Pe lângă cei care apar în poză, adică Orban, vicepremierul Raluca Turcan şi miniştrii Bogdan Aurescu, Virgil Popescu şi Lucian Bode, în încăpere au mai fost şeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, şi vicepreşedintele PNL, Ben Oni Ardelean. Potrivit unor surse politice, Ben Oni Ardelean e bănuit că ar fi făcut fotografii pe ascuns şi le-ar fi dat mai departe. De altfel, vicepreşedintele PNL e considerat printre cei care fac parte din tabăra anti-Orban.

Ardelean a evitat să nege public bănuiala, ci a preferat să scrie un mesaj pe un grup intern al PNL. „Dragi colege şi colegi, sunt sigur că au ajuns si la voi bârfele care circulă pe net, cum că eu as fi autorul fotografiei care circulă. Nu am răspuns presei că nu am de ce să reacţionez la bârfe şi nici nu vreau să întreţin atmosfera prin dezminţiri la ceea ce apare pe «surse». Dar, din respect faţă de voi, colegii mei, vă spun clar şi răspicat: nu am nicio legătură cu ceea ce a apărut în spaţiul public”, a transmis Ben Oni Ardelean pe grupul intern, arată mesajul publicat de „Libertatea”.

Întâlnirea cu Iohannis, degeaba

Scurgerea în presă a unei asemenea fotografii arată că apelul preşedintelui Klaus Iohannis la unitate în interiorul PNL a rămas doar la stadiul de vorbe. Iohannis le-a cerut liberalilor, marţea trecută, să înceteze conflictele din partid şi să se concentreze pentru alegeri, adică la o zi după ce a fost făcută fotografia. Însă în interiorul partidului există în continuare o tabără nemulţumită de guvernarea Orban şi ar vrea un suflu nou, adică un nou Cabinet. Printre aceştia sunt prim-vicepreşedintele Rareş Bogdan şi Alina Gorghiu, fost preşedinte al formaţiunii, însă cu ei rezonează şi câţiva miniştri care nu fac parte din camarila premierului. Potrivit unor surse politice, ideea acestora e că Orban nu are capacitatea de a fi o locomotivă pentru locale şi parlamentare.

De asemenea, în partid e pusă la cale o sedinţă a conducerii extinse în care să fie dezbătute marile probleme. Prima problemă e legată de creşterea pensiilor din septembrie. Cert e că Guvernul are o misiune aproape imposibilă să le mărească cu 40%, aşa cum prevede legea. De altfel, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat că un scenariu apropiat de realitate e cel al creşterii cu 10%, dar aceasta e doar opinia sa, nu a partidului.

A doua problemă, pe lângă jocurile de putere privind ajungerea într-un scaun de ministru, e urgenţa demiterii mai multor demnitari din Guvernul Orban. Printre cei de pe lista scurtă sunt Ion Ştefan, ministru implicat în scandalul concedierilor de la Dezvoltare, care oricum ar vrea să candideze la Primăria Focşaniului. De asemenea, pe lista neagră ar mai fi ministrul Agriculturii, Adrian Oros, dar şi ministrul Educaţiei, Monica Anisie.

Zid în jurul lui Ludovic Orban

Pe de altă parte, liberalii din Guvern au sărit în apărarea miniştrilor şi a lui Ludovic Orban. Primul care a reacţionat a fost unul dintre consilierii premierului, Florin Ivan. „Nu se fumează în instituţiile publice. De acord! Bucuria tuturor cârcotaşilor şi a minţilor insalubre: i-am prins! Gata! Au belit-o! N-au măşti la gură, le-au aruncat pe masă. Nu-l apăr pe Ludovic. A ajuns la vârsta la care se poate apăra singur. Dar mi se pare că prea o fac unii de sfârşitul lumii”, a scris pe Facebook liberalul.

De asemenea, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, le-a luat apărarea celor surprinşi în fotografie, fiind de părere că e în regulă faptul că guvernanţii şi-au asumat şi au fost sancţionaţi. Apoi, vina este aruncată tot spre PSD. „Fotografia de la guvern a fost asumată, explicată, sancţionată. Reacţie firească, într-o altă perioadă, pe vremea PSD, s-ar fi făcut tot posibilul ca lucrurile să fie muşamalizate. Inclusiv criticile din spaţiul public au fost în linia normalităţii, oamenii spunându-şi părerea. Dacă nu ar fi fost critici, personal aş fi fost îngrijorată. Este mai bine cu o greşeală asumată prin plata imediată a amenzii decât cu intimidare şi cu acoperitul lucrurilor prin diverse metode. Foarte bine că s-a luat atitudine. De final, admit că recunosc până la detaliu, din proprie experienţă la Minister pe diverse teme, tactica PSD/surse din interior”, a scris Violeta Alexandru pe Facebook.

În schimb, social-democraţii arată cu degetul tot spre PNL în ceea ce priveşte apariţia fotografiei în spaţiul public. Deputatul Lucian Romaşcanu a sugerat că pe lângă contestatarii lui Orban nu e exclus faptul că şi preşedintele Iohannis să fi fost la curent în ceea ce priveşte publicarea fotografiei. „Acum, dacă intrăm în sfera scenariilor, poate că există o explicaţie care să ducă în această direcţie şi a apariţiei acestei poze în spaţiul public. E evident că domnul Iohannis nu este mulţumit de acest guvern”, a precizat purtătorul de cuvânt al PSD.

Critici din interior

Singurul liberal care şi-a asumat criticarea lui Orban în mediul public a fost deputatul Adriana Săftoiu. „Îmi place scuza că toţi suntem oameni. Suntem, cum nu, dar atunci când deţii o funcţie publică ai nişte privilegii pe care «oamenii de rând» nu le au. Deci nu suntem egali. De la maşina care te aşteaptă la scară până la benzina/motorina pe care nu o plăteşti. Omul de rând nu prea are aceste beneficii. De aceea, când eşti într-o funcţie publică şi ai greşit, nu poţi fi scuzat că şi omul de rând face la fel. Trebuie să fii marcă a moralei şi eticii ca să impui modelul de urmat. Apreciez însă gestul de a plăti amenda. E un bun început”, a scris Săftoiu, deputat care în trecut şi-a mai taxat propriul partid pentru că a început să primească traseişti fără nicio analiză.