CTP: Refuzul lui Trump de a participa la învestirea lui Biden este un nou îndemn la violenţă şi încă o lovitură dată democraţiei

„Depinde de ce va face Partidul Republican, în frunte cu liderul republicanilor din Senat, Mitch McConnell. Dacă vor hotărî că Trump trebuie să fie condamnat, vor da curs impeachmentului, atunci imediat după aceea se poate trece prin Congres o hotărâre prin care nu mai are voie să candideze niciodată dl Trump. Însă asta nu-l va împiedica să-şi utilizeze suporterii – mulţi – pe care încă îi mai are în politica americană să exercite presiuni asupra politicienilor republicani. Nu va dispărea Trump din politică. Nu are mare importanţă ceea ce a spus Donald Trump astăzi. Trebuie să înţelegem exact gestul său de a-şi rosti acest discurs de plecare într-o bază militară, în baza Andrews, într-un context specific dictatorilor pe care şi l-a aranjat. Adică numai militari, familia şi cei apropiaţi lui şi fanii lui, nimeni altcineva prezent acolo”, a declarat Cristian Tudor Popescu la Digi24.

Fostul jurnalist l-a criticat pe Trump pentur neparticiparea sa la depunerea jurământului de către Joe Biden. „Prin faptul că a refuzat acest ritual vechi de sute de ani al transferului de putere către următorul preşedinte, Donald Trump nu a făcut decât să dea încă o lovitură democraţiei şi civilizaţiei politice din Statele Unite şi, la urma urmei, din întreaga lume, care este acum cu ochii pe America. Acest gest al lui Donald Trump de a refuza să participe la ceremonia de învestire a lui Joseph Biden este un nou îndemn la violenţă. Care este rolul acestui ritual? Cei doi preşedinţi îşi dau mâna, fac împreună un tur în văzul întregii naţiuni, tocmai pentru a da un mesaj de pace şi unitate Americii. America a fost sfâşiată în secolul 19 de un război civil teribil şi acest ritual asta transmite: nu este vorba de un conflict, nu este vorba de un război, este vorba de un proces democratic, nu suntem duşmani, suporterii celui care vine şi suporterii celui care pleacă, suntem cu toţii americani şi mergem înainte. Or, tocmai asta a refuzat Trump să facă acum”.