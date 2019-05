CTP, despre planul lui Liviu Dragnea din seara alegerilor: „Este aproape indiscutabil că îşi va lansa candidatura la preşedinţie“

Cristian Tudor Popescu a spus că Liviu Dragnea îşi va lansa, cu siguranţă, candidatura la alegerile prezidenţiale în seara de 26 mai, scrie Digi24

El a declarat, în cadrul unei emisiuni Digi24, că Liviu Dragnea s-a hotărât să candideze la alegerile prezidenţiale din toamnă: „Este aproape indiscutabil că îşi va lansa candidatura domnul Liviu Dragnea duminică seară. Alte posibilităţi nu sunt de luat în considerare, gen Călin Popescu Tăriceanu, Dăncilă sau ce-am mai auzit, Firea, Ecaterina Andronescu. E simplu de demontat fiecare din aceste variante“.

Jurnalistul a mai precizat că anunţul candidaturii lui Liviu Dragnea este legat de seara alegerilor din 26 mai şi de sentinţa de a doua zi, a judecătorilor, în dosarul în care în primă instanţă a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare. „Dacă va fi achitat, e minunat! Încă o rachetă de propulsie pentru candidatura la preşedinţie. Dacă va fi condamnat, atunci domnul Dragnea va lansa sloganul: Am candidat, m-au condamnat sau m-au arestat. Cum a şi spus într-o convorbire la partid, acum câteva luni: dacă o să candidez, mă arestează. Acum e foarte simplu să strige: am candidat, m-au arestat“, a subliniat gazetarul.

El a adăugat că Liviu Dragnea speră la un rezultat bun şi în baza ajutorului care poate veni de la MAI şi AEP: „Apoi, se bazează pe ajutorul Ministerului Afacerilor Interne, condus de Carmen Dan, care demonstrat cât de devotată îi este domnului Dragnea pe 10 august, anul trecut, în Piaţa Victoriei, a demonstrat-o la Topoloveni, când i-a ridicat pe cei 11 oameni care protestau paşnic împotriva PSD şi cu ocazia parolării oraşului Târgovişte, ca să nu-l deranjeze nimeni pe domnul Dragnea. Deci ne putem aştepta la orice din partea MAI. Vor avea de dus o luptă dură voluntarii, observatorii, cei de la celelalte partide pentru ca aceste alegeri să se desfăşoare corect. Cea mai eficientă modalitate pentru a preveni frauda este prezenţa masivă la vot“.

„Dragnea scontează pe un rezultat convenabil pentru el, peste 30%, şi pentru asta speră în ajutorul Autorităţii Electorale Permanente, care a demonstrat cât de devotată îi este atunci când a încercat în ultima clipă să mărească cvorumul pentru referendum şi să îl împiedice pe Klaus Iohannis să facă campanie pentru referendum. Nu că ar fi făcut prea multă campanie de felul acesta domnul Iohannis“, a spus Cristian Tudor Popescu.

Întrebat ce se va întâmpla dacă rezultat va fi mult mai slab pentru PSD la alegerile europarlamentare, jurnalistul a spus că Liviu Dragnea „va striga că e vorba de furt, chiar dacă alegerile sunt organizate de ministerul lui Carmen Dan. Credeţi că va avea vreo ezitare să spună că e o lucrătură a statului paralel? Credeţi că mai are vreo ezitare să arunce încă o conspiraţie universală în noaptea alegerilor?“.

Cristian Tudor Popescu a adăugat că anunţul lansării candidaturii este punctul culminant al campaniei electorale: „Sigur, a pomenit Dragnea ceva, pe unde s-a dus, pe la Târgovişte, în Moldova, a pomenit vreodată de candidaţii de pe lista PSD-ului, să-i prezinte? Nici vorbă! Toate textele au fost despre cum are el de gând să reformeze roşiile şi castraveţii din România, să facă autostrăzi, el Dragnea, şi să dea legea dublului standard, el Dragnea, prin care vor fi terminate companiile străine. Evident că a fost o campanie prezidenţială, cum am spus de o lună de zile, care îşi are climaxul în seara de duminică, indiferent de rezultatul acestor alegeri, Dragnea oricum îşi anunţă candidatura“.

