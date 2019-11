CTP, despre haosul de azi de la Înalta Curte: Este creier pane ce au făcut aceşti magistraţi. Domnul Iliescu stă la scuteală în momentul de faţă

Întrebat despre evenimentele de astăzi de la Înalta Curte, jurnalistul a afirmat la Digi24 că magistraţii care i-au chemat pe oameni acolo „pur şi simplu şi-au bătut joc de ei”.

„Revoltătoare. Pe scurt, lucrurile stau aşa: Domnul Iliescu stă la scuteală în momentul de faţă. A anunţat, are dreptul, să nu se prezinte în această fază, nici n-a dat pe acolo, în vreme ce aceşti oameni, mulţi dintre ei în vârstă, mulţi cu nişte probleme fizice au venit aici. Este impresionant că au venit 600 de oameni pentru a depune mărturie în acest proces.



Asta este o bătaie de joc: să chemi - dacă ar fi venit 5.000 de oameni, câţi erau pe listă, ce se întâmpla acolo? Ce a fost în mintea acestor magistraţi care i-au chemat pe oameni? Ce se putea face efectiv acolo pentru mersul procesului? Să-i strige? Să facă prezenţa? Este creier pane ce au făcut aceşti domni magistraţi! Care acum şi-au dat seama şi renunţă. Acum aud însă că vor putea fi reprezentaţi de avocaţi martorii. Păi, avocatul costă. De ce să-mi iau eu, martor, avocat? Dacă sunt avocaţi din oficiu, da. Li se furnizează martorilor 5.000 de avocaţi din oficiu?!” - a declarat CTP.

Acesta a explicat că şi el este martor în acelaşi proces însă nu a fost chemat de procurori, ci a depus o mărturie în faţa camerei.

„Eu vă spun cum s-a procedat cu mine, de aceea nu înţeleg. Şi eu sunt martor în acest proces. Şi am fost chemat de către procurori, am depus mărturia respectivă, care este înregistrată pe cameră şi a fost stenografiată, după care eu nu am ce să mai caut la acest proces. Mărturia mea este acolo, n-am ce să mai adaug. Nu înţeleg de ce era cazul să fie chemaţi aceşti oameni, nici măcar pentru a-şi depune verbal mărturia, ci pentru a se face prezenţa. Cum să faci aşa ceva? Pur şi simplu şi-au bătut joc de ei”, a mai declarat jurnalistul.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a anunţat, vineri, că a amânat pentru 21 februarie 2020 procesul în Dosarul Revoluţiei şi a făcut precizări cu privire la condiţiile speciale în care s-a derulat primul termen.

Reprezentanţii instanţei precizează că s-au luat toate măsurile administrative pentru respectarea procedurii în condiţiile speciale generate de numărul mare de participanţi şi spaţiul insuficient. ”Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie reaminteşte public numeroasele demersuri făcute în vederea asigurării unui spaţiu adecvat”, au transmis reprezentanţii instanţei.



„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie aduce la cunoştinţa publicului că astăzi, 29 noiembrie 2019, pe rolul Secţiei Penale, în procedura de cameră preliminară, s-a aflat cauza nr.1045/1/2019/a1, cunoscută opiniei publice sub denumirea de «Dosarul Revoluţiei». Conform dispoziţiilor Codului de procedură penală, în cauză au fost emise un număr de aproximativ 5000 de citaţii, iar la sediul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au fost prezente, la termenul din 29 noiembrie 2019, aproximativ 600 de persoane”, a transmis, vineri, ICCJ, printr-un comunicat de presă.