CTP, despre candidaţii la prezidenţiale: Dăncilă, o biată pisică luată de ceafă Dragnea; Barna, un corporatist în pericol de a fi concediat

„Nu am întâlnit niciodată un nivel politic atât de jos, de slab şi de confuz, încât aproape că nu mai are legătură cu politica. Am nostalgia lui Dragnea. Dragnea era un scelerat, dar punea nişte probeme fundamentale – problema independenţei justiţiei, a României în raport cu UE, acolo a fost o luptă dură, dar o luptă politică, de un anume nivel, care a şi adus la urne atâţia cetăţeni la alegerile europarlamentare, neaşteptat de mulţi”, a afirmat Cristian Tudor Popescu într-o emisiune la Digi24.