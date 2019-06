CTP: Opoziţia se dovedeşte mult sub nivelul oamenilor care au venit la vot pe 26 mai

„În 1945 în politica românească s-a produs un accident nuclear, ca acela de la Cernobîl. Şi, cum ştiţi, urmările nu dispar ani şi ani, mii de ani nu dispar urmările unui astfel de accident. Radiaţia persistă, remanentă, are niveluri foarte înalte în zona de excluziune, aproape de miez. La Cernobîl, dacă intri în zona respectivă, ori mori, ori te transformi într-un mutant monstruos. Acelaşi lucru înseamnă PSD.

Când ajunge un om în zona de radiaţie a PSD, care poate să fie chiar şi în afara PSD, în apropierea lui, chiar în partid - vezi aliaţii de decenii ai PSD, că a tot avut tovarăşi de drum, cum are şi azi -, când ajungi în zona de radiaţie a PSD vei fi cu siguranţă transformat. Acolo e un cofraj radioactiv, care te transformă într-un mutant.

Toţi pe cei pe care îi vedeţi acolo fac parte din aceeaşi specie mutantă. Unii sunt mai cu pretenţii, se dau mai rafinaţi, alţii sunt mai din topor, unii joacă un rol, alţii altul, în esenţă toţi sunt din aceeaşi specie de mutanţi şi nu se schimbă sub nicio formă. PSD e un partid care nu evoluează, la fel ca radiaţia de la Cernobîl. Ea e persistentă, peste ani şi ani”, a spus Cristian Tudor Popescu, la Digi24

Oricare dintre momentele Năstase sau Ponta ar fi putut să ducă la ceea ce s-a întâmplat în aceşti doi ani şi jumătate sub Dragnea, consideră jurnalistul.

„Istoria, care are componenta ei haotică, aşa cum demonstrează cercetătorii recenţi, a făcut ca să nu câştige alegerile prezindenţiale Adrian Năstase sau Victor Ponta. Dacă le-ar fi câştigat, am fi văzut, mai devrene cu nişte ani, ce am văzut acum. Pentru că asta nu a fost creaţia lui Dragnea. Nu Dragnea a creat PSD-ul. PSD-ul l-a creat pe Dragnea. Întotdeauna acest partid va produce astfel de mutanţi. Cofrajul ăsta care toarnă pe oricine vine acolo. Asta este PSD. Ce se întâmplă acum e absolut normal. Se reface imediat, va reveni, până în toamnă o să auzim discursurile, aproape aceleaşi ca pe vremea lui Dragnea. Acum e momentul de spoire pe faţă, încearcă să se camufleze, şi-au pus măşti în clipa de faţă, a fost atât de tare lovitura, încât nu putem spune că nu a fost”, a punctat Cristian Tudor Popescu.

„E momentul acesta de derută, de năuceală, nu ştiu încotro să o ia şi atunci aleg soluţii de camuflaj, dar pe măsură ce trece timpul, pe măsură ce opoziţia se dovedeşte mult sub aşteptările celor ce au votat - de data asta opoziţia se dovedeşte mult sub nivelul oamenilor care au venit la vot pe 26 mai - şi pe măsură ce se va desfăşura acest joc, pe care l-aş numi capitalism electoral, să-i punem numele ăsta. Nu se întâmplă nimic altceva, decât capitalism electoral. Toate gesturile lui Dăncilă, ale lui Paul Stănescu, ale PSD-ului, ale lui Tăriceanu, ale lui Orban, ale USR-ului, toate gesturile pe care le vedem nu au finalitatea şi cu atât mai puţin scopul pe care îl presupun. Toate au acelaşi scop - să adune ceva capital electoral.

Preşedintele Iohannis a propus un acord naţional, pactul pentru continuarea parcursului european al României. Dl Iohannis crede că aşa ceva chiar se va întâmpla? L-a propus ca să se întâmple? Dintr-o vocaţie pe care si-a găsit-o acum, foarte recent, de papă. Dl Iohannis, probabil influenţat de Papa Francisc, a zis dle, vă iau sub pulpana mea, sub aripa mea. Cum a spus papa: cu toţii împreună.

Dl Iohannis, iluminat de prezenţa Părintelui Francisc, din preaplin sufletesc, vrea să unească partidele?!. Nu, ştie foarte bine că PSD îl va contra, ceea ce a şi făcut. PSD a reluat deja, de acum, nu aşteptăm până în septembrie, a reluat dublul standard, protocoalele secrete, românii mândri în Europa şi imunitatea preşedintelui. Propune acordul de ce? Pentru a-i pune în dificultate pe PSD-ALDE, care resping, iar asta aduce capital electoral la preşedinte”, a spus Cristian Tudor Popescu.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: