Cristian Ghinea, după ce a fost numit „ministrul zero”: Printre „specialiştii” de la PSD nu se găseşte nimeni care să ştie să citească un Excel

Reprezentanţii PSD au transms că România are „0 euro pe 2021 de la Comisia Europeană", numindu-l pe Cristian Ghinea „ministrul zero”.

«România are 0 euro pe 2021 de la Comisia Europeană. Ministrul ,,Zero" Ghinea a fost aşa de preocupat să repare eşecul PNRR că a uitat de fondurile europene obişnuite. În perioada 2017-2019 guvernul PSD a absorbit 9,75 de miliarde de euro din fonduri europene. Veţi spune că nu e tocmai corect să comparăm 3 ani de guvernare cu jumătate de an, dar dacă împărţim 9,75 la 3, sunt 3,25 de miliarde fonduri europene pe an», a fost mesajul social-democraţilor de pe pagina de Facebook a PSD.