Cristian Diaconescu, după ce PMP a hotărât organizarea Congresului: Încălcările grave statutare şi legale vor face obiectul unor acţiuni în instanţă

Diaconescu a informat că „încălcările grave statutare şi legale în legătură cu adunarea din 12 ianuarie”, când a fost hotărâtă organizarea Congresului pentru alegerea unei noi conduceri în februarie, „vor face obiectul unor acţiuni în instanţă”.

Liderul PMP a explicat că nu a putut participa la întâlnirea în care mai mulţi lideri ai partidului au hotărât organizarea Congresului în februarie pentru alegerea unei noi conduceri.

„Nu am putut participa la adunarea din 12 ianuarie, deoarece în primul rând nu am fost invitat, organizatorii acesteia fiind cât se poate de conştienţi de ceea ce urmau să facă. Astfel deşi mă aflam în sediul PMP, am fost pus în imposibilitatea de a participa la adunare. În plus, din păcate, domnul Tomac şi partenerii săi, au creat o conjunctură neplăcută în care prezenţa mea ca şi Preşedinte la întâlnire, ar fi transformat automat adunarea într-un Colegiu statutar (ceea ce îşi şi dorea domnul Tomac, îngrijorat şi conştient că nu are suficiente semnături pentru demersul său)”, a mai explicat Cristian Diaconescu.