Cristian Buşoi îşi anunţă demisia: Şi conducerea naţională a partidului este responsabilă pentru scorul PNL la Bucureşti

„Cel mai înţelept este să ne retragem. Voi rămâne implicat în organizaţia PNL Bucureşti şi în dezbaterile privind temele pe Bucureşti.PNL Bucureşti a avut o organizare bună şi a făcut tot ce trebuie pentru a susţine şi a ajuta campania PNL la nivel naţional. Le mulţumesc colegilor preşedinţi de sectoare care s-au mobilizat şi le mulţumesc voluntarilor PNL care au ajutat ca mesajele PNL să se ducă spre bucureşteni. Îi mulţumesc, de asemenea, lui Rareş Bogdan pentru implicarea în campanie. Efortul pe care l-a făcut a fost recunoscut", scrie Buşoi.El spune că a preluat organizaţia la 12% cu 74.041 de voturi la alegerile locale din 2016, iar la alegerile europarlamentate de anul acesta, PNL Bucureşti a obţinut 15,7%, adică 145.952 de voturi.„Este o dublare a numărului de voturi. Dar, ca preşedinte al PNL Bucureşti, eu şi întreaga echipă de conducerea a PNL Bucureşti ne asumăm responsabilitatea pentru scorul la Bucureşti. Îmi asum răspunderea şi pentru că sunt de 23 de ani în PNL şi am făcut mereu ceea ce a fost cel mai bine pentru PNL. Trebuie însă să nu ne amăgim. Şi conducerea naţională a partidului este responsabilă pentru scorul PNL la Bucureşti. Organizarea şi politica locală sunt o parte componenta importantă într-o campanie electorală, dar la Bucureşti şi în marile oraşe cel mai mult influenţează votul politic, imaginea naţională a partidului şi a liderilor săi", remarcă Buşoi.În opinia sa, PNL are nevoie de unitate, a câştigat alegerile europarlamentare.„Nu dorim discuţii în contradictoriu în Biroul Politic şi nu dorim să punem preşedinţii din ţară să aleagă între conducerea partidului şi solidaritatea cu organizaţia Bucureşti. De aceea, am decis ca cel mai înţelept este să ne retragem. Voi rămâne implicat în organizaţia PNL Bucureşti şi voi rămâne activ în dezbaterile privind temele pe Bucureşti", precizează Cristian BuşoiEl lasă PNL Bucureşti două proiecte la cheie : “Deblocăm Bucureştiul”, adică soluţii pentru deblocarea traficului din Bucureşti şi construirea Spitalul Municipal, pentru care PNL a făcut campanie publica în 2015 şi pe care apoi PNL l-a susţinut şi pentru care administraţia PSD-Firea nu a mişcat niciun pas în 3 ani.„Administraţia PSD-Firea este o nenorocire pentru Bucureşti şi încă 4 ani pierduţi. Ceea ce este însă important este faptul ca administraţia PSD-Firea poate fi bătută şi trebuie bătută de un candidat al PNL. Este nevoie de o acţiune comună a opoziţiei în Bucureşti şi în ţară, dar USR nu a fost mereu un aliat corect, ci un competitor interesat ca PNL să scadă. Au fost multe situaţiile în care, ca preşedinte al PNL Bucureşti, m-am făcut că nu văd lucrurile incorecte făcute de USR la Bucureşti, pentru a salva aparenţa opoziţiei unite. Liderii vin şi pleacă, dar oamenii în organizaţii care muncesc voluntar, pentru că ei cred în PNL, sunt cea mai importantă resursă a partidului. Le mulţumesc încă o dată pentru toată munca lor şi sunt bucuros că am avut onoarea de a fi alături de ei în aceşti ani. Sunt de 23 de ani în PNL şi nu sunt genul de vedetă politică de Facebook; iar antipesedismul l-am arătat ţinând PNL Bucureşti unit şi dublând voturile în 3 ani", conchide Buşoi.

