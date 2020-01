Cristian Buşoi: În ultimii ani, politicile PSD în domeniul sănătăţii au fost zero. În loc să vină cu idei de reformă, promovează minciuni

„După ce timp de trei ani şi-a bătut joc de promisiunile făcute şi de sănătatea românilor, PSD a inundat spaţiul public cu o şarjă de fake news-uri minţind şi manipulând opinia publică



Reforma pe care o propun Guvernul liberal şi ministrul Sănătăţii are în vedere câteva principii majore: pacientul, în centrul politicilor de sănătate şi lărgirea ariei de servicii medicale, astfel încât să existe o concurenţă serioasă între sistemul public şi cel privat.

În acest mod va creşte calitatea serviciilor, iar cetăţeanul va avea mai multe opţiuni şi va putea alege în cunoştinţă de cauză unde să se trateze. Nu este un proces de privatizare.



PSD ştie foarte bine acest lucru, dar vrea să creeze un sentiment de frică şi frustrare în rândul cetăţenilor, sperând ca în acest fel să câştige puncte electorale”, a afirmat Buşoi într-un comunicat de presă.

Europarlamentarul îi critică pe social-democraţi pe motiv că nu au dus la bun sfârşit niciun spital regional şi că nu au venit cu nicio politică în domeniul sănătăţii.



„În ultimii ani s-au promis spitale regionale şi nu s-a ridicat niciunul. Politicile în domeniul sănătăţii au fost zero. Suntem din nou ţara care are cea mai ridicată rată a mortalității din cauze tratabile dintre toate state #UE, conform raportului «Starea Sănătății în Uniunea Europeană – România», Profilul de sănătate al țării 2019.



PSD are o responsabilitate mare pentru modul în care arată astăzi Sănătatea. Anii în care au stat la guvernare au dus la o înrăutăţire a sistemului. În loc să aibă bunul simţ şi să vină să contribuie cu idei la propunerea de reformă, ei promovează minciuni şi fake news-uri.



Să fie foarte clar! Nu se schimbă nimic în ceea ce priveşte accesul pacienţilor la analize şi investigaţii imagistice. Nu se va reduce accesul la Programele de sănătate, ci dimpotrivă, se lărgeşte prin accesul mai uşor al centrelor private. În plus, va exista o presiune suplimentară pe spitalele publice să crească calitatea serviciilor şi să îmbunătăţească atitudinea faţa de pacient.



Aţi ajuns prea departe cu minciunile! Opriţi fake news-urile! Românii au nevoie de politici publice, de dezbateri, de un sistem medical performant, nu de minciuni şi manipulări”, a conchis Buşoi.