Crimele de la Caracal. Ce spune Alexandru Cumpănaşu despre o candidatură la prezidenţiale

„Nu. Atât de mult s-au chinuit unii nemernici să spună ca voi candida după ce am înfiinţat CNMR în urmă cu patru ani… Unii au ţinut-o langa că voi candida. Nu am avut niciodată gândul de a candida. Dacă mi-aş fi dorit aş fi făcut-o. Dacă voiam să conduc ţara aş fi încercat să candidez. Dar nu vreau. Forţa coaliţiei pe care am înfiinţat-o are o forţă mult mai mare decât dacă aş fi mâine preşedintele României. Una peste alta, nu voi candida la nicio funcţie, staţi liniştiţi. Şi mai încetaţi dracului cu propaganda pe subiectul acesta”, a afirmat Cumpănaşu



Întrebat într-un interviu la TVR dacă intenţionează să candideze la prezidenţiale, Cumpănaşu a subliniat că nu are de gând şi că forţa coaliţie sale este mai mare decât dacă s-ar fi aflat în poziţia de preşedinte al ţării.

