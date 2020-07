Cozmin Guşă, către Orban: Ăsta da eşec, românii vă consideră mai corupţi decât guvernările PSDragnea

„Ăsta da eşec, LuCOVIDE: ROMÂNII VĂ CONSIDERĂ MAI CORUPŢI DECÂT GUVERNĂRILE PSDragnea! 5 concluzii.

CURS a publicat datele primului sondaj post-pandemie, realizat prin interviuri faţă-n-faţă, deci cu un grad de acuratete si precizie superior. 5 concluzii tari:

1. Majoritatea romanilor consideră că guvernul liberal este mai corupt decat precedentele guvernari ale PSDragnea, si mai grav, o largă majoritate dintre aceştia sunt convinşi că PNL NU ARE OAMENI COMPETENŢI CARE POT GESTIONA CRIZA ECONOMICĂ; pe româneşte, LuCOVID a depăşit-o si pe Veorica in topul rusşinos al neîncrederii şi incompetenţei, si-asta doar în cca 6 luni.

2. PNL este considerat INCAPABIL SĂ:

AJUTE FIRMELE ROMÂNEŞTI

REDUCĂ ŞOMAJUL

GESTIONEZE UN NOU VAL DE PANDEMIE

REZOLVE CRIZA INVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC

GESTIONEZE CRIZA ECONOMICĂ

SPRIJINE ROMÂNII AFECTAŢI DE CRIZA CORONAVIRUS;

Tradus in mod concis, ROMÂNII VĂ CONSIDERĂ “BUNI DE NIMIC!", LuCOVIDE!

3. Aceste concluzii ne zic în plus că MILUIREA PRESEI a fost o operaţiune cvasi-inutilă, bună doar pentru edulcorarea şocului privitului zilnic în oglindă al echipei KlauSILĂ-LuCOVID; şi ne mai dau perspectiva sumbră a scăderii accentuate a credibilităţii mass-media, care nu poate bate PERCEPŢIA REALITĂŢII SUMBRE, în ciuda eforturilor penibile de PR PLĂTIT DIN BANI PUBLICI; SI-ASTA-I FOARTE GRAV!

4. Sondajul are concluzii devastatoare si pentru OPOZIŢIA “PSD-PRO-ALDE", condusă de către cei "3 CAVALERI AI NEPUTINŢEI (Marcel, Victor si Calin): doar 25% dintre români i-ar mandata să formeze un nou guvern în locul guvernului liberal, adică o susţinere la cca jumătate din reprezentarea parlamentară pe care o au acum; de fapt, li se OFERĂ DIN PARTEA PUBLICULUI ETICHETA DE "EXPIRAŢI"! (alt guvern liberal ne-LuCOVID are 17% sustinere, tehnocrati 16%, uniune naţională 12%)

5. Tabloul sondajului descrie imaginea unei CRIZE POLITICE SISTEMICE MAJORE! Devine limpede deci, atât nevoia de ALTERNATIVĂ IN INTERIORUL FIECĂRUI PARTID (ce-ar putea reşapa structurile, respectiv cosmetiza imaginea), CÂT ŞI NEVOIA DE UNA-DOUA MISCĂRI POLITICE NOI CARE SĂ POATĂ PRELUA PUBLICUL DEZAMĂGIT ŞI NEMULŢUMIT; daaar, pentru că asta nu prea se poate intampla in conditiile IMPUSE DRACONIC AZI DE CĂTRE “MÂNA NEVĂZUTĂ", să ne aşteptăm deci la o competiţie electorală de tip "BĂLĂCEALĂ IN NOROI", cu lovituri dure aplicate "pe NV" ...

Şi-asta, pentru că doar atât mai merităm în condiţiile clare ale lipsei de civism care ne domină plenar!”, a scris Cozmin Guşă pe Facebook.