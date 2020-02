Cosette Chichirău: Ce să înţeleagă simpatizanţii PNL. Că până ieri Chirica era o catastrofă, iar de azi e bun? La Iaşi continuă politica blaturilor

Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, ar urma să candideze din partea PNL la următoarele alegeri locale, susţin surse din interiorul PNL. Deputatul liberal Marius Bodea a confirmat informaţia, afirmând informat de conducerea centrală a partidului că Mihai Chirica va fi candidatul susţinut. Câteva ore mai târziu, Mihai Chirica a confirmat informaţia printr-un comunicat de presă. „Drumul meu politic, creionat alături de ieşeni, va continua alături de Preşedintele Klaus Iohannis şi de parteneri politici onorabili şi profund ataşaţi de valorile europene”, a precizat Chirica, citat de Ziarul de Iaşi.

Candidatul USR pentru primăria Iaşului, Cosette Chichirău, a afirmat că încă aşteaptă confirmarea de la Bucureşti, afirmând că deciziile „peste capul ieşenilor” sunt motivul pentru care oraşul nu îşi atinge adevăratul potenţial.

„Aştept şi eu, ca tot Iaşul, să se comunice oficial de la Bucureşti dacă fostul pesedist Mihai Chirica este candidatul PNL la Primărie. Deciziile luate la Bucureşti, peste capul ieşenilor şi doar în interes personal şi de gaşcă, sunt motivul pentru care Iaşul nu îşi atinge potenţialul de capitală”, arată Chichirău pe Facebook.

Aceasta din urmă a adăugat că dacă se va adeveri adevărat, PNL va trebui să le explice alegătorilor de ce până ieri îl criticau pe Chirica pentru situaţia din oraş, pentru ca azi acesta să fie candidatul liberalilor, adăugând că PSD şi PNL continuă la Iaşi „politica blaturilor”. Deputatul a precizat şi că a discutat cu PNL încă de toamna trecută în privinţa unui candidat comun şi că era de părere că împarte aceeaşi opinie cu liberalii în privinţa lui Chirica.





„Decizia PNL, dacă este confirmată, este în contradicţie totală cu poziţia PNL Iaşi din ultimii ani, critică la adresa lui Mihai Chirica. Ce să înţeleagă membrii şi simpatizanţii PNL? Că până ieri Chirica era o catastrofă pentru Iaşi, iar de azi e bun că l-au luat la ei? Eu văd că la Iaşi, PNL şi PSD continuă politica blaturilor din ultimii 30 de ani şi că sunt in stare de orice doar pentru interesele lor de clică.



Discut cu PNL din toamnă să avem candidat comun la Iaşi. Am crezut că împărtăşim cel puţin aceeaşi opinie in privinţa lui Mihai Chirica, că nu e ce-i trebuie Iaşului. Noi avem nevoie de un primar care să înceapă marile proiecte pentru oraş. Acele proiecte pe care Chirica nu le-a făcut, deşi a avut şi timp, şi putere de decizie şi bani”, a mai afirmat Chichirău.

Anunţul a fost criticat şi de către candidatul PLUS pentru primăria Iaşi, Liviu Iolu, afirmând că recrutarea lui Chirica „reface lanţul de iunire” între PSD şi PNL.