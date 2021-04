Cosette Chichirău, după ce Chirica a spus că se simte într-un grav pericol: „Are un discurs tipic de PSD-ist prins la furat, din categoria Dragnea-Năstase”

Deputatul Cosette Chichirău a scris, joi, pe Facebook că şefii PNL ar trebui să se disocieze de declaraţiile lui Mihai Chirica şi să-i retragă sprijinul politic.

„Cer conducerii naţionale a PNL să se disocieze urgent de declaraţiile lui Mihai Chirica şi să-i retragă sprijinul politic. Primarul Iaşiului a declarat că se află într-o situaţie care îi «slăbeşte încrederea în justiţie într-un mod radical», insinuând că justiţia s-ar putea face «în cabinetele de partid». Sper ca PNL să nu gireze prin tăcere discursul lui Chirica. Este un discurs tipic de pesedist prins la furat, din categoria Dragnea- Năstase. Iar asta nu face cinste PNL", a precizat liderul USR PLUS Iaşi, Cosette Chichirău.

Ea a afirmat că orice altă decizie a liberalilor în afară de retragerea sprijinului politic este „o tentativă de a pune batista pe ţambal, iar ieşenii nu vor tolera asta”.

„De asemenea, cer CSM să ia atitudine faţă de declaraţiile primarului Iaşului. Astfel de insinuări fac rău sistemului de justiţie din România, sunt incorecte faptic şi sunt nocive pentru societate”, a scris Cosette Chichirău.

Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a declarat, joi, că se simte într-un „grav pericol”, pe fondul dosarelor penale în care este implicat, el precizând că speră ca Justiţia "să nu se facă în cabinetele de partid".

„Mă simt într-un grav pericol şi sper ca Justiţia să nu se facă în cabinetele de partid. Sper ca celelalte instituţii ale statului să asculte şi să facă să se vadă adevărul. Nu pot suporta acest lucru. Iaşiul are o agendă externă, Iaşiul are un proiect pentru Basarabia. Mă simt într-un mare pericol. Nu cer sprijin politic, nici măcar de la PNL, cu toate că am avertizat că presiunea la Iaşi creşte. Nu ţin să fac justiţie televizată, dar pare puţin anapoda. Rog să se facă justiţie. Dacă am greşit, vreau să plătesc public. Să mi se spună unde am greşit şi atunci voi ieşi cu demisia în public”, a afirmat Mihai Chirica, într-o declaraţie făcută în sediul Primăriei Iaşi.