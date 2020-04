Corina Creţu: Solicit Guvernului să comunice public modul în care foloseşte fondurile europene pentru a combate criza COVID-19

”Am trimis, astăzi, o scrisoare Premierului Ludovic Orban şi Ministrului Sănătăţii, Ministrului Fondurilor Europene şi Ministrului Dezvoltării Regionale în care am solicitat transparenţă maximă privind modul în care se folosesc resursele puse la dispoziţie Statelor Membre de către Uniunea Europeană în combaterea crizei COVID-19.

Cu această ocazie, am reamintit măsurile pe care le-am adoptat la nivelul Parlamentului European. Acum, rolul principal este al Guvernelor naţionale. Aşadar, am solicitat Guvernului să prezinte care sunt paşii concreţi pe care i-a făcut deja sau pe care îi are în vedere pentru a folosi aceste surse de finanţare europene în combaterea crizei”, a scris Corina Creţu pe Facebook.