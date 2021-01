Corina Creţu, precizări despre spitalele regionale: De acum, implementarea este 100% în responsabilitatea autorităţilor naţionale şi locale

„În legătura cu unele comentarii referitoare la „lipsa fondurilor” pentru noile spitale regionale de la Cluj, Iaşi şi Craiova, as vrea sa fac unele precizări: Construcţia celor trei spitale regionale a fost prevăzută, cu sumele aferente parcate in Bugetul Uniunii Europene, in cadrul Programului Operaţional Regional (POR), care a fost negociat şi semnat din partea Guvernului României de către Victor Ponta, iar din partea Comisiei Europene de către mine, in calitate de Comisar European pentru Politica Regionala”, a scris pe pagina sa de Facebook Corina Creţu.