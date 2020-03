Continuă războiul Alexandrescu-Dâncu: „Ideologul arestărilor-spectacol din PSD mă atacă furibund în Duminica Iertării, ameninţându-mă cu puşcăria“

„Ideologul arestărilor spectacol din PSD mă atacă furibund în Duminica Iertării, ameninţându-ma cu puşcăria pentru că am scris ceva ce lui nu i-a placut. Dincolo de gravitatea ameninţării unui jurnalist cu dosare la DNA, se naşte întrebarea dacă informaţia aruncată public de Vasile Dâncu ca Ministerul sănătatii şi ministrul Victor Costache sunt tinte ale DNA, face parte din „stiinţa sociologică” cu care ne spune ca se ocupa. Şi noi „ltim” foarte multe lucruri!”, a scris Anca Alexandrescu într-un editorial pe realitateadinpsd.net.

La rândul său, Alexandrescu îl ironizează pe Vasile Dâncu. „Aşadar, Vasile Dâncu admite ca a consiliat toti presedintii PSD dar se plange ca nu l-au ascultat (oare de ce?) si mai admite si faptul ca isi doreste sa fie in carti in Kiseleff! Deci unde e minciuna? Postarea acestui “barbat”, intelectual de marca, impotriva unei femei a generat tristete si dezamagire prin modul josnic in care a ales sa atace”, a completat fosta consilieră a lui Liviu Dragnea.

Nu în ultimul rând, Alexandrescu îl provoacă pe Dâncu la o dezbatere şi îi cere să facă publice sumele încasate de ea din consultanţă.