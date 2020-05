Consilier al premierului, reacţie ironică la „fotografia anului”: „Eu zic să plece Orban şi să revină Dăncilă!”

„Nu se fumează în instituţiile publice. De acord! Bucuria tuturor cârcotaşilor si a minţilor insalubre: i-am prins! Gata! Au belit-o! N-au măşti la gură, le-au aruncat pe masă”, spune el, menţionând că nu îl apără pe premier, dar „prea o fac unii de sfârşitul lumii”.

„Pe 25 mai a fost ziua lui Ludovic. Sâmbătă am fost la el, am vorbit 30 de minute de-ale noastre, am băut o cafea, i-am urat cele ce se cuveneau a fi urate si i-am dăruit o cravată. Dacă voia să facă un exces de putere ne chema undeva şi o făceam lată. Luni, la ceas târziu, după o lungă şedinţă câţiva colegi stau şi beau un pahar . Aurescu trage dintr-o ţigară de foi. Ludovic le fumează pe ale lui, Rothmans, pachet lat. Nu se fumează în instituţiile publice. De acord! Bucuria tuturor cârcotaşilor si a minţilor insalubre: i-am prins! Gata! Au belit-o! N-au măşti la gură, le-au aruncat pe masă. Noi stăm ca proştii în izolare iar ăştia stau ca belferii. E okay? V-aţi săturat sau vreţi si un desert din care să curgă sînge şi din care să mustească ipocrizia?”, a scris pe Facebook Florin Silviu Ivan.