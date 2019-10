Condiţiile UDMR pentru a susţine guvernul Orban: Fără OUG pe legile Justiţiei şi fără primari în două tururi

„Eu l-am întrebat pe domnul premier desemnat cu ce program va veni în faţa Parlamentului, ce doreşte să facă în anul care vine şi am discutat mult pe problemele reale cu care se confruntă ţara. Economie, buget, fiscalitate, lipsa investiţiilor. În mare măsură putem să ajugem la un numitor comun pentru că şi noi suntem interesaţi de o rectificare foarte rapidă”, a declarat Kelemen Hunor, la finalul negocierilor cu liderul PNL Ludovic Orban.





Acesta a prezentat apoi condiţiile pe care UDMR le pune pentru a susţine guvernul PNL.





„Am discutat despre OUG 114 şi modificările care trebuie făcute. Suntem foarte aproape de a vedea lucrurile asemănător. Am discutat şi despre ce înseamnă ordonanţa de urgenţă în anul ce urmează. Noi am cerut fără OUG în ce priveşte sistemul de Justiţie şi legea electorală. Noi credem că trebuie să continuăm aceste discuţii. Vom prezenta la începutul săptămânii viitoare în grupurile noastre ce am discutat. (...) Am discutat şi despre 6% din PIB pentru educaţie, inclusiv investiţii în educaţie”, a mai subliniat Hunor.





Preşedintele UDMR a vorbit apoi şi despre relaţia dintre formaţiunea sa şi PNL, subliniind că încrederea dintre cele două partide este una „scăzută” din cauza „celor întâmplate în anii trecuţi”. De aceea, Hunor face apel la un dialog mai aprofundat.



„Nivelul de încredere între UDMR şi PNL este la un nivel scăzut din cauza acelor întâmplate în anii trecuţi. De aceea e nevoie de discuţii sincere şi mai aprofundate. Dacă nu are nevoie de sprijinul nostru, sigur, nu e nevoie nici de discuţii”, a conchis Kelemen Hunor.