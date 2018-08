„Concediul“ lui Dăncilă, atacat la CCR de Iohannis. Ce foşti premieri şi-au delegat atribuţiile prin metoda aleasă de Dăncilă

Concret, preşedintele reclamă faptul că prim-ministrul Dăncilă a încălcat Constituţia când l-a nominalizat pe vicepremierul Paul Stănescu interimar în locul său, pe perioada concediului, fără a aduce la cunoştinţa preşedintelui „imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile în perioada 6-13 august 2018”, fiind invocat articolul 107 din Constituţia României care prevede următoarele: „Dacă primul-ministru se află în una dintre situaţiile prevăzute la articolul 106, cu excepţia revocării, sau este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, Preşedintele României va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuţiile primului ministru, până la formarea noului Guvern. Interimatul, pe perioada imposibilităţii exercitării atribuţiilor, încetează dacă primul-ministru îşi reia activitatea în Guvern“, potrivit Constituţiei.

Pe de altă parte, în delegarea atribuţiilor lui Stănescu, Dăncilă a invocat doar articolul 19 din Legea de funcţionare a Guvernului, în care se prevede că premierul „emite decizii, în condiţiile legii“. Însă aceeaşi procedură a fost folosită şi de alţi premieri înainte de Dăncilă, cum au fost cazurile lui Sorin Grindeanu, în ianuarie 2017, sau Mihai Tudose, în august 2017. Desemnarea unui interimar de către Iohannis s-a făcut însă, de exemplu, în vara lui 2015, când Gabriel Oprea a fost lăsat responsabil după ce Victor Ponta a plecat să se opereze la genunchi în Turcia.

„E decizia preşedintelui. Sigur că doamna prim-ministru, bineînţeles şi eu, vom respecta decizia Curţii Constituţionale. Altceva nu pot să spun la această oră. Eu cred că în acest conflict Curtea Constituţională va da o decizie cât mai”, a afirmat Paul Stănescu, social-democratul lăsat responsabil de funcţionarea Guvernului în perioada în care Dăncilă e în concediul. De altfel, potrivit unor surse oficiale, va mai dura până CCR va analiza sesizarea lui Iohannis, în condiţiile în care până pe 14 august sunt aşteptate argumentele ambelor părţi implicate.

Ironii prezidenţiale în faţa liberalilor

Concediul lui Dăncilă a devenit şi motiv de ironii pentru Klaus Iohannis, cel care a povestit la o şedinţă a liberalilor ce a discutat cu premierul vineri, când aceasta l-ar fi sunat să-l anunţe că pleacă în vacanţă. „Ieri am avut o discuţie care chiar m-a făcut să cred că avem un Guvern ireal. Dacă n-ar fi trist, ar fi de râs, dar e trist. După ce doamna prim-ministru a publicat în Monitorul Oficial o decizie prin care domnia sa instaura un premier interimar. Surpriză! Am crezut că este atributul meu şi am contestat la CCR acest demers. E un conflict constituţional de natură juridică. După ce am înaintat acest demers, m-a sunat doamna prim-ministru să-mi spună că pleacă în concediu şi că toate sunt bune. Asta, în paranteză fie spus, după ce publicase acel draft de rectificare bugetară, care este o catastrofă. Ştiţi ce mi-a spus? Nu a ştiut că se publicase!“, a declarat Iohannis.