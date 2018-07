Coincidenţă? Conducerea Senatului se reuneşte joi seară, în aceeaşi zi în care e programată şi şedinţa de guvern. USR: Vor o nouă sesiune extraordinară

„Este inacceptabil ce se întâmplă, tratează opoziţia parlamentară ca pe nişte slugi ai unui singur om! Mi-au trimis astăzi un mesaj prin care sunt convocat la Biroul Permanent al Senatului, mâine, la ora 18, fără niciun fel de explicaţie, niciun fel de ordine de zi. Ne cheamă să decidem ceva mâine, dar nu ştim ce trebuie să decidem, nu ştim ce plănuiesc. Cel mai probabil, vor să prelungească sesiunea extraordinară până pe 10 august, cum spun unele surse, dar nu putem fi siguri căci democraţia se face în secret în Parlamentul României din câte se vede.

Am sunat la Direcţia Secretariatului General, am dat de şeful direcţiei şi l-am întrebat pentru ce ne convoacă mâine, ce trebuie să discutăm, care este temeiul întâlnirii. Răspunsul clasic: nici eu nu ştiu, am primit un telefon, eu sunt un simplu funcţionar etc.“, a scris Vlad Alexandrescu pe Facebook.

Liderul PSD Liviu Dragnea insistă ca Guvernul să adopte ordonanţa de urgenţă care l-ar salva de puşcărie, şi nu doar pe el, ci şi pe alţi politicieni şi oameni de afaceri, potrivit unor surse politice. Tăriceanu se opune deocamdată.