Codrin Ştefănescu: M-a dezamăgit Arafat. Azi a demonstrat că a devenit servitorul umil al intereselor unei găşti din PNL

”M-a dezamāgit Arafat. Imens! L-am apārat de-a lungul anilor, am fost la mitinguri pentru el, am insistat sā nu fie aruncat peste bord cât am fost la guvernare. El s-a schimbat, nu eu! Azi a demonstrat cā a devenit servitorul umil al intereselor unei gāsti din PNL. Gascā, grup organizat, care continuā sā-si batā joc de români si sā se imbogāteascā pe spinarea lor. Iar prelungirea stārii de alertā e parte din acest plan”, a scris Codrin Ştefănescu pe Facebook.

Raed Arafat, secretar de stat în MAI şi unul dintre apropiaţii PSD, s-a dus miercuri la Parlament cu scopul de a-l convinge pe liderul social-democrat Marcel Ciolacu să voteze prelungirea stării de alertă. Întâlnirea a avut loc miercuri dimineaţă în biroul lui Ciolacu. Voturile PSD sunt decisive. Guvernul Orban şi preşedintele Klaus Iohannis cer prelungirea stării de alertă, în timp ce PSD, ALDE şi ProRomânia se opun.

PSD, ALDE şi ProRomânia - partidele care formează majoritatea parlamentară - nu vor vota prelungirea stării de alertă, aşa cum ar vrea Guvernul Orban, prin urmare ultima zi de restricţii va fi 21 iunie. Nu vor mai fi obligatorii măsurile de distanţare socială pe stradă sau în restaurante (2m între mese şi 1,5m între persoane). O eventuală ordonanţă de urgenţă ar pica la CCR, susţin avocaţii consultaţi de Adevărul.