Codrin Ştefănescu, despre scrisoarea deschisă trimisă de Firea membrilor PSD: Vom regla lucrurile în CEx

Afirmaţia vine în contextul scrisorii deschise trimisă, vineri, de Gabriela Firea membrilor PSD.

"Ca să-i lămuresc pe colegii noştri şi le transmit în felul următor. Am ascultat toate declaraţiile şi toate bazaconiile care s-au spus în spaţiul public. În două, trei săptămâni vom avea un Comitet Executiv al PSD şi acolo vom regla lucrurile cum nu se aşteaptă nimeni. Vreţi să vă spun de ce a discutat Mihăiţă Vîrză (deputat PSD de Bucureşti - n.r.) prostiile alea? Nu, o le discutăm în partid. În condiţiile acestei lupte, nu ne convine nouă ca partid să avem o astfel de dizidenţă. Nu iau deloc în glumă aceste şase zile şi să-i ferească Dumnezeu pe cei care trimit scrisori deschise să trimit eu o scrisoare, că eu sunt iubit în partidul acesta. Eu joc după nişte reguli, ca toţi membrii din PSD, ne reglăm treburile în interior. Când vii şi spui lucruri în exteriorul partidului ajuţi adversarii, prin mesajele din acest partid domnii de la PNL au cerut comisie de anchetă parlamentară (care să ancheteze presupunele interceptări ilegale comandate de Liviu Dragnea – n.r.)", a afirmat Codrin Ştefănescu, la o emisiune difuzată vineri seară de România Tv.

Scrisoarea lui Firea

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, le-a trimis o scrisoare colegilor săi social-democraţi în care spune că se încearcă discreditarea sa după ce a început să îl atace pe liderul PSD, Liviu Dragnea. Firea spune că nu este o dizidentă şi nu vrea sub nicio formă scindarea sau slăbirea partidului, dar că s-a ajuns într-un punct în care nu se mai poate, pentru că şefia PSD s-a concentrat în mâinile unui singur om, care ia toate deciziile doar într-un grup restrâns, iar acest mod de a conduce partidul "nu poate duce decât într-o fundătură". Gabriela Firea, vicepreşedinte PSD şi lider al organizaţiilor Bucureşti şi Ilfov, le mai transmite colegilos săi că nu va demisiona din partid pentru că pentru ea "calitatea de membru al acestui partid este mai importantă decât orice funcţie politică sau administrativă" şi, în acelaşi timp, refuză să ia în calcul excluderea sa din PSD.

"Se încearcă în ultimele zile acreditarea în spaţiul public a ideii că în partid are loc un război între Gabriela Firea şi Liviu Dragnea, din care PSD nu are decât de pierdut. În realitate, lucrurile nu stau deloc aşa, şi voi încerca să explic de ce. În primul rând, nu se pune problema ca cineva să aleagă între mine şi Liviu Dragnea, şi asta dintr-un motiv cât se poate de simplu: aşa cum am mai spus-o de nenumărate ori, şi o mai spun încă o dată, cu toată responsabilitatea, NU doresc să fiu preşedintele PSD. Nu îl critic pe preşedintele partidului pentru a-i lua locul şi nici pentru a-l da afară din partid. Comitetul Executiv este cel care se va pronunta prin vot democratic. NU doresc sa fiu desemnată candidat la prezidenţiale. Am vorbit serios când am garantat continuarea proiectelor din Capitala României", spune Gabriela Firea într-o scrisoare transmisă vineri colegilor săi din PSD.

Ea susţine că nu este dizidentă, că nu vrea slăbirea partidului şi nu a adoptat o poziţie de forţă, iar dacă demersul său de a critica actuala conducere va rămâne fără rezultat nu va demisiona din PSD. De asemenea, Firea spune că refuză să iaa în calcul excluderea sa din partid.