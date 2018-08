Codrin Ştefănescu, despre participarea lui Iohannis la şedinţa liberală: O piesă de teatru scurtă, ieftină, de proastă calitate

„Astăzi electoratul PNL, el e singurul interesat de aşa-zis Consiliul Naţional al acestui partid, electoratul PSD nefiind interesat, a asistat la o piesă de teatru scurtă, ieftină şi de foarte proastă calitate. Piesă de teatru pentru toată lumea a aplaudat fără să creadă în ceea ce aplaudă, toată lumea a vorbit de unitate, ei fiind divizaţi în nu ştiu câte acţiuni şi toată lumea a plecat de la premiza că Iohannis o să le fie lor candidat. În spatele acestui teatru se ascunde multă ipocrizie şi multă disperare. Ipocrizie, pentru că Iohannis, dacă respecta Constituţia, trebuia să fie mediator, moderator şi neutru. Nu trebuie să vină la o şedinţă a PNL", a declarat, sâmbătă pentru Meddiafax, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu.

Reprezentantul PSD a adăugat că niciun liberal nu a avut curajul să se ridice şi să îi spună adevărul preşedintelui Iohannis, şi anume că acesta vrea să fie candidatul PNL la alegerile prezidenţiale, dar atunci când DNA a făcut abuzuri în România, şeful statului susţinea că este un can can.

„Asta a fost şedinţa de astăzi, fără nimic special. Doar o mulţime de oameni care nu se suportă reciproc, vorbesc de cei din Consiliul Naţional al PNL şi niciunul curajos care să se ridice şi să-i spună lui Iohannis direct: «domnule, dumneata doreşti să fii candidatul nostru anul viitor, dar când în România se vorbea despre abuzuri inimaginabile, spuneai că e un can can, când se vorbea despre falsificări de probe şi despre lucruri absolut halucinante pe care le-au făcut călăii de la DNA Ploieşti, spuneai că tu ai încredere deplină în ăştia. Cum te poziţionezi acum, că noi cu astfel de mesaje am pierdut?»", a completat Codrin Ştefănescu.