Codrin Ştefănescu: Comisia de la Veneţia recomandă, nu cere. Am ţinut deja cont de recomandări. Mergem cu modificările până la capăt

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a comentat pe baza raportului preliminar emis de Comisia de la Veneţia, declarând că „s-a ţinut deja cont de recomandările Comisie de la Veneţia” şi că acestea nu reprezintă decât un „răspuns pentru delatorii de la PNL şi USR.”

„Am ţinut deja cont de recomandările Comisiei de la Veneţia, am ţinut cont de reglementările ţărilor europene, am ţinut cont în primul rând de drepturile şi libertăţile cetăţeneşti. Acest material al Comisiei de la Veneţia este consultativ, are o serie de recomandări, e un fel de răspuns pentru delatorii de la PNL şi USR, dar cu nişte recomandări. În acest raport, trebuie să vă uitaţi cu foarte mare atenţie pe final, scrie aşa: că în toate ţările UE, unde Curtea Constituţională decide ceva, lucrurile sunt conform deciziilor curţii. Este posibil, cum de exemplu Germania, Italia şi Franţa nu au deloc delimitat abuzul în serviciu (informaţie contrazisă chiar de ambasada Germaniei, n.r.), la ei Curţile Constituţionale au decis un lucru şi au intrat în legislaţie. Legat de modificarea Constituţiei, este în programul nostru de guvernare o asemenea idee. Când va veni timpul pentru aşa ceva vom face o dezbatere publică foarte largă, trebuie să o faci printr-un referendum. Noi chiar credem în procedurile democratice”, a precizat Ştefănescu.

Secretarul general adjunct al PSD a mai adăugat că „nimeni nu cere în mod imperativ nişte modificări”, ci doar „recomandă”, amintind totodată că ministrl Justiţiei Tudorel Toader „face parte din această comisie” cu care s-a întâlnit de cel puţin patru ori.

„Noi suntem contra abuzurilor, contra mizeriilor făcute de un sistem securistoid ani de zile, prin urmare am modificat şi legile aşa cum le au fraţii noştri de uniune din UE, acolo unde drepturile şi libertăţile fiecărui individ sunt mai presus decât orice, iar Constituţiile lor se bazează pe asta. Comisia de la Veneţia nu cere, ci recomandă să se producă unele modificări, nu cere nimeni în mod imperativ. Comisia de la Veneţia nu e un fel de personaj cu bici, care impune ţărilor Uniunii Europene anumite conduite. Şi nici măcar nu s-a arătat îngrijorată. Ţineţi cont că totuşi, ministrul Justiţiei din România face parte din această comisie şi s-a întâlnit de cel puţin 4 ori cu ei. Cu toate aceste modificări mergem până la capăt. Când poporul român o să spună că dl Dancă şi dl Orban (purtătorul de cuvânt şi preşedintele PNL, n.r) pot să schimbe totul după mintea lor vă vor da şi votul pentru treaba asta”, a conchis Codrin Ştefănescu într-o primă reacţie din partea PSD.