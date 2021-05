Coaliţia intră în cursa contra cronometru pentru două legi cruciale

Coaliţia de guvernare vrea urgentarea adoptării de către Parlament a proiectului de lege care ratifică Decizia (UE, EURATOM) 2020/2053, privind calcularea contribuţiei ţării noastre la bugetul UE, pentru ca Uniunea să înceapă cât mai repede operaţionalizarea Planurilor Naţionale de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Prevederile deciziei, unde se arată că România va contribui cu o sumă mai mare la bugetul european în acest an tocmai pentru a putea facilita împrumuturile, se aplică numai după ce toate statele membre au convenit asupra ei. Concret, ratificarea tratatului de către Parlament este o condiţie necesară pentru a fi demarate procedurile de împrumut pentru PNRR, la nivel european. În caz contrar, Comisia Europeană nu va putea trimite documentaţia pentru împrumuturile din PNRR.

Condiţia PSD pentru susţinerea ratificării

Problema apare în faptul că PNL, USR-PLUS şi UDMR au nevoie şi de voturile PSD, pentru că un proiect de lege privind ratificarea necesită un vot favorabil a două treimi dintre parlamentari. Florin Cîţu urmează să aibă astăzi o întâlnire cu liderul PSD pentru a-l convinge să susţină iniţiativa. De altfel, Puterea a mai încercat să treacă proiectul la începutul lunii martie, dar a renunţat când PSD a anunţat că nu va vota, dacă Guvernul nu vine cu PNRR-ul în Parlament.

Guvernul nu a venit cu PNRR-ul pentru dezbatere în plenul Parlamentului, însă l-a trimis pe ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, la comisiile de specialitate, pentru a da explicaţii. Surse din coaliţie au precizat pentru „Adevărul” că sunt optimiste şi că majoritatea parlamentară va bate palma cu PSD, iar la începutul săptămânii viitoare va fi convocat un plen reunit pentru a trece proiectul de lege.

Legea 5G, un alt proiect care s-a vrut urgentat

O altă iniţiativă pe care actuala putere o vrea cât mai repede adoptată e Legea privind reţelele 5G, pentru că în funcţie de aceasta pot fi aduse alte venituri la buget, estimarea Guvernului fiind de aproximativ de 3 miliarde de lei.

Proiectul Guvernului privind Legea 5G a fost adoptat fără modificări, miercuri, de Camera Deputaţilor, forul decizional fiind Senatul. Dacă parcursul legii prin Parlament nu este urgentat, şansele pentru organizarea licitaţiei 5G în România, în acest an, sunt egale cu zero, a susţinut Marian Murguleţ, preşedintele Consiliului de Administraţie al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii (Radiocom). Murguleţ a explicat faptul că pentru a fi lansate licitaţiile, pe lângă Legea 5G, ţara noastră mai are două demersuri de bifat: transpunerea în legislaţia naţională a Codului european al comunicaţiilor electronice şi aprobarea Hotărârii de Guvern privind stabilirea cuantumurilor minime ale taxei de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio.