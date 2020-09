Clotilde Armand: Fostul primar pesedist trebuie reţinut urgent. „Curierul” prins de noi cu procesele verbale este candidat la funcţia de consilier din partea PSD

UPDATE Într-o intervenţie în faţa jurnaliştilor, Clotilde Armand a afirmat că nu este necesară o renumărare a voturilor.

„E dificil, pentru că avem procese verbale încheiate după alegeri cu acordul tuturor partidelor. Nu cred că se pot renumăra, pentru că în momentul când s-au încheiat procesele verbale toţi erau de acord. Dacă atunci nu au fost probleme, atunci aceste procese verbale sunt dovada că a fost o numărare corectă. Ce pot spune că mici probleme cu unul, două voturi în plus la alegeri este normal. Eu am încredere în procesul electoral, chiar dacă s-a prelungit foarte mult într-un mod inexplicabil”, a mai afirmat candidata USR PLUS.

Armand a precizat: „Eu cred că acest proces verbal trebuie să se închidă corect şi să mergem mai departe”. Întrebată despre renumărarea voturilor, Armand a afirmat: ”Aici nu e vorba de mine. Aici e vorba de ce spune legea şi în care caz se permite renumărarea voturilor. Să ştiţi că în 2016 mi-a fost refuzată renumărarea voturilor pe motivele legale. Aceste motive sunt legale şi trebuie respectate. Nu e vorba, v-am spus că renumărarea la ora actuală nu se poate pentru că pur şi simplu legea nu permite. Eu cred că matematica va învinge, cred că cifrele sunt publicate. Eu cred că mai transparent acum nu se poate şi cine ştie să contabilizeze poate să vadă foarte clar cine va fi primarul. Este victoria noastră şi nu ne vom lăsa intimidaţi. Le mulţumesc tuturor celor care au venit la alegeri, le mulţumesc tuturor celor care au încredere în acest proces electoral”.

„Fostul primar pesedist trebuie reţinut urgent de anchetatori”, a scris, marţi pe facebook, Clotilde Armand.

Aceasta explică de ce consideră astfel:

„Întrebat de jurnalişti cum îşi explică faptul că o persoană, candidată la consiliul Sectorului 1 a fost identificată cu 100 de procese verbale asupra sa în clădire, fostul primar a răspuns: «Era un curier. Avea dreptul să strângă acele procese verbale de la reprezentanţii PSD din secţie. Nu ştiu dacă erau 100. Cu siguranţă avea mai puţine. S-a dus în acel loc pentru că cineva le strângea şi mergea cu ele la partid». Ce ne-a spus Poliţia astăzi? «Asupra unui bărbat, candidat la Consiliul Local din partea PSD, au fost găsite 473 de procese-verbale de la secţiile de votare». Bon, pentru declaraţia de mai sus fostul primar trebuie reţinut urgent de Poliţie”, a mai scris Armand pe Facebook.

Aceasta detaliază „faptele”: „«Curierul» a fost prins în fapt ieri de noi exact când defila cu procesele verbale de la sediul BES 1 (aflat la etajul 1 al clădirii din Piaţa Mureş) spre etajul 2 al clădirii. La etajul 2 este o direcţie fantomă înfiinţată înainte de alegeri - Direcţia de Mediu. Aici a fost sediul PSD de campanie. Plătit din bani publici”.

Clotilde Armand explică faptul că, în aceeaşi clădire cu BES 1, a funcţionat sediul de campanie al primarului.

„BES 1 este la etajul 1, iar Direcţia de Mediu este la etajul 2. La Direcţia de Mediu (etajul 2) am găsit ieri zeci de procese verbale pe masă. «Curierul» prins de noi este de fapt este Sorin Cătălin Tomescu - candidat la funcţia de consilier din partea PSD. ''Curierul'' nu avea la el 100 de procese verbale, avea 473. Tot ce aţi citit mai sus se numeşte fraudă electorală şi grup infracţional organizat şi toţi cei care au participat trebuie să plătească urgent în faţa Justiţiei”, a mai scris Armand.

Candidata USR PLUS are şi un mesaj pentru procurori: ”Câte probe mai vreţi, domnilor procurori?!”.

Candidata USR PLUS pentru Primăria Sectorului 1, Clotilde Armand, acuză o tentativă de fraudare a votului şi a publicat, luni, imagini cu un teanc de procese verbale despre care susţine că sunt originale şi semnate.

„Tudorache şi toţi cei care au participat la această tentativă o să răspundă în faţa Justiţiei”, a afirmat Armand.

Ulterior Armand a publicat procese verbale pe care codul QR este aplicat, alături de mesajul: ”Aşa a numărat PSD voturile”.

Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a declarat, pentru News.ro, că imaginile publicate de Clotilde Armand şi acuzaţiile care i se aduc sunt ”nişte prostii”.

Poliţia desfăşoară cercetări in rem pentru falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale ca urmare a acuzaţiilor de fraudă la alegerile pentru Primăria Sectorului 1, opt persoane fiind deja audiate.

AEP verifică autenticitatea celor 473 de procese verbale găsite.

Datele provizorii de la BEC indicau, la ora 12, că Armand are 1.071 de voturi în faţa lui Dan Tudorache.