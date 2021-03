Claudiu Năsui, la moţiunea PSD din Senat: „Am închis robineţii de bani care mergeau spre mafii politice. Nu mă puteţi şantaja sau intimida”

„Din aceste moţiuni reiese un clasament al fricii PSD şi al fricii unui vechi sistem de a face politică. Mai întâi Vlad Voiculescu şi acum eu. Sunt cumva invidios pe Vlad Voiculescu că l-aţi luat înaintea mea, înseamnă că a deranjat mai rău ca mine. Am venit să demontez punct cu punct toate lucrurile pe care le-aţi ridicat.

Vorbiţi despre destabilizarea economiei în 70 de zile. Trebuie să recunosc că aici e chiar hilar de la PSD care a dat OUG 114, PSD care a destabilizat economia într-o singură zi – mai ţineţi minte miercurea neagră, care a venit cu Vâlcov, Andruşcă şi legile date de Dragnea. Aţi arătat atunci mediului privat că chiar sunteţi în stare de orice şi ne vorbea chiar doamna premier – alt geniu de marcă al PSD că economia chiar reacţionează bine la OUG 114.

Dar nu de dragul economiei sau de dragul românilor m-aţi chemat aici. M-aţi chemat pentru că am închis nişte robineţi de bani publici. Aţi făcut-o pentru că am deranjat interesele dumneavoastră financiare. Acum arătaţi că sunteţi loviţi unde vă doare – la bani. Inventaţi cifre ca sa pară că moţiunea are o bază, dar de fapt nu are nici una. Nu am destabilizat economia, ci doar o economie de gaşcă, cu care eraţi dumneavoastră obişnuiţi. (...) Aveţi impresia că puteţi să mă intimidaţi sau să mă şantajaţi, dar nu o să reuşiţi, pentru că nu mi-e frică de dumneavoastră sau de abonaţii din partidul dumneavoastră la diverse scheme pe care le-aţi pus pe picioare şi cărora le-am închis robinetul. Dezmăţul pe banii contribuabililor s-a încheiat. (...) Nu faceţi decât să mă încurajaţi să continui mai puternic şi exact asta voi face. Pentru prima dată avem cea mai corectă şi liberală strategie economică”, a afirmat Claudiu Năsui în plenul de marţi al Senatului.

Ministrul Economiei a comentat, pe rând, fiecare punct prezentat în moţiunea simplă PSD.

„În primul rând spuneţi că nu avem strategie pentru susţinerea industriei. Fals! Pentru pima dată chiar avem cea mai lierală şi corectă strategie pentru susţinerea întregii economii, nu doar a unei clici de oameni. O strategie de reformă. (...) În al doilea rând ziceţi că s-a declanşat o anchetă penală asupra măsurii 3. Nu sunt specialist în drept penal, cum este PSD-ul, dar o anchetă penală nu se declanşează singură. Eu am fost cel care a vorbit prima dată despre neregulile acestea, eu am adus la cunoştinţă primului-ministru. Faceţi referire şi la contul meu de pe platformă. Am accesat platforma de două ori, mult înainte să existe informaţii relevante pe platformă, şi am reuşit să deblochez evaluările, pentru că exista un blocaj.

În comisii m-aţi acuzat că aş avea o legătură cu o firmă care a aplicat şi ea la măsura 3, la care aş fi şi eu acţionar cu 0,06%. Realizaţi ce înseamnă 0,06 la sută? Poate toţi din sala asta suntem rude 0,06%, este infim. Acea firmă a ajuns pe poziţia 2174, adică la 1643 de locuri sub ultima poziţie potenţial eligibilă.” a explicat ministrul Economiei.

Acuzat că vrea să vândă companiile statului pe doi lei, Claudiu Năsui a transmis că multe dintre acesta aveau mari probleme economice, lăsate în urmă de PSD: „Fie sunt în insolvenţă, fie în faliment, fie au pierderi uriaşe.”

„Ca să vedeţi cât de ridicolă este moţiunea şi incoerentă, spuneţi că sunt aici de 70 de zile, dar mă acuzaţi că amân de doi ani schema pentru HoReCa? Dacă aţi fi vrut cu adevărat să ajutaţi aceste firme, aţi fi văzut că am operaţionalizat schema HoReCa.” a mai adăugat Năsui.

Lege care obligă CNSAS să publice rudele până la gradul III ale lucrătorilor Securităţii

Ministrul Economiei a declarat marţi că a depus o lege care prevede publicarea de către CNSAS a rudelor securiştilor până la gradul III. „Hai sa vedem cine sunt fii si fiicele securistilor din politica”, a zis ministrul, după ce a fost acuzat de PSD că vine dintr-o familie care ar fi avut legături cu securiştii.

„Afacerea Motorola. Îmi atacaţi familia. Tatăl meu nu a avut nicio legătură cu dosarul. Un unchi al meu a fost acuzat şi şi-a demonstrat nevinovăţia în instanţă. Nu prin prescripţie, a renunţat la beneficiul prescripţiei, asta a făcut unchiul meu, a cerut instanţei să ducă procesul până la capăt şi a câştigat. Spuneţi că tatăl meu ar avea legătură cu securitatea. O minciună. Va bazaţi pe o tactică securistică, comunistă, că o minciună repetată pare să fie adevărată. Tatăl meu nu doar că nu a avut legături cu securitatea, dar a fost o victimă a securităţii. Eu pot dovedi. Din arhivele CNSAS am adus aici condamnarea la 7 ani a tatălui meu, sentinţa 272 din 13 aprilie 1987 pronunţată de Tribunalul militar Bucureşti pentru refuzul înapoierii în ţară. Ştiţi care e culmea ironiei? Ştiţi cine a pronunţat sentinţa? Doru Viorel Ursu. V-a fost coleg de partid. Pe vremea comunismului Doru Viorel Ursu închidea oamenii pentru securitate şi după Revoluţie a devenit ministru în Guvernul Iliescu - Petre Român. Dumneavoastră l-aţi pus ministru pe securistul care l-a condamnat pe tatăl meu.

Ajung la final. Să ştiţi că este o parte din moţiune care mi-a plăcut şi cu care sunt de acord. O să vă şochez, pentru că aveţi un îndemn la un moment dat. Ziceţi acolo – fără securişti în funcţii publice. V-am auzit domnule Romaşcanu de la tribună şi mie îmi place sloganul acesta şi nu vreau să rămână o vorbă goală, cum sunt restul vorbelor din această moţiune. Stimaţi colegi din PSD, haideţi să eliminăm securiştii şi copiii securiştilor din politică din România. Să nu rămână acest slogan doar un îndemn. Dumneavoastră nu mă cunoaşteţi. Colegii din USR-PLUS mă cunosc mult mai bine. Nu am obiceiul să vin cu mâna goală în ParlamentAm depus azi un proiect de lege în Parlament, o să va placă, sunt sigur. Se numeşte Legea privind registrul lucrătorilor securităţii şi legăturilor de rudenie ale persoanelor care ocupă demnităţi şi funcţii publice. Legea obligă CNSAS să arate legăturile de rudenie până la gradul III. Hai să vedem cine sunt fii şi fiicele securiştilor din politică”, a declarat ministrul Economiei, Claudiu Năsui, la moţiunea simplă împotriva să depusă de PSD în Senat.

În replică, liderul senatorilor PSD Lucian Romaşcanu a spus că riscă ceva Claudiu Năsui prin acest proiect „Fără securişti în funcţii publice”, deoarece la fel ca Dan Barna care dorea „Fără penali în funcţii publice”, odată ajuns la guvernare, corupţia a ajuns un lucru marginal.

„Moţiunea e din partea grupului PSD. Domnul Năsui a făcut referire la mine. Nu am zis cu aplomb. Zic cu aplomb acum - Fără securişti în funcţii publice. Probabil că atât de bine informat cum sunteţi, v-aţi informat dacă riscaţi ceva. Eu vă spun că riscaţi. Cred că riscaţi foarte mult. Şi în al doilea rând aş vrea să îi aduc aminte şefului dumneavoastră de partid care vroia – Fără penali în funcţii publice şi a constatat brusc, ajungând la guvernare şi auzind voci, că deja corupţia a devenit un lucru marginal. Hai să vedem unde ajungem şi cu securiştii”, a declarat Romaşcanu în plenul Senatului.