Claudiu Manda, după CEx al PSD: Sunt convins că niciun coleg responsabil nu va accepta să furnizeze muniţie inamicilor politici şi să le crească acestora şansele în competiţiile electorale ce urmează

Manda a scris, pe Fecebook, că în urma Comitetului Executiv Naţional pot fi trase câteva concluzii clare, prima dintre ele fiind că „ibertatea de exprimare a membrilor de partid în modul cel mai democratic în cadrului partidului este asigurată şi tot ce este aruncat în public sunt doar dezinformări şi manipulări ale adversarilor politici pentru a destabiliza partidul".





„PSD este cel mai democratic partid din România şi, azi, am demontat şi legenda cum că funcţionăm sub o dictatură şi că preşedintele Liviu Dragnea îşi impune ideeile într-un mod totalitar. Suntem cel mai mare partid din România şi este normal să avem ideei şi opinii diferite. Important este că ni le putem exprima fără nici o problemă în interiorul partidului, fără a ne pune cineva pumnul în gură. În Comitetul Executiv Naţional am avut cu toţii ocazia să ne exprimăm nemulţumirile, să evaluăm progresele programului de guvernare şi să discutatăm, cu toţii, deschis, probleme de natura programatică dar şi de percepţie publică", susţine deputatul PSD.





El mai spune că social-democraţii sunt conştienţi de responsabilitatea uriaşă a guvernării şi vor rămâne uniţi.





„Nu vom cădea în capcana adversarilor politici care îşi doresc mai mult ca orice ca disputele interne, inerente, din PSD să se transforme în conflicte care să submineze unitatea partidului şi care să facă din monolitul PSD, un partid mai mic, uşor manevrabil! Sunt convins că niciun coleg responsabil nu va accepta să furnizeze muniţie inamicilor politici şi să le crească acestora şansele în competiţiile electorale ce urmează. PSD guvernează bine şi cifrele şi ratingurile de ţară o demonstrează făr chivoc. Chiar azi, Standard & Poor s – cea mai mare agenţie de rating a lumii – a menţinut calificativele pentru România – ratingul aferent datoriei guvernamentale rămâne „BBB-/A-3" pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala, cat si perspectiva stabila. Romaniei are o poziţie solidă sprijinită de nivelul moderat al datoriei externe si de perspectivele solide de crestere", adaugă Claudiu Manda.





Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional (CExN) de la Neptun, că le-a transmis colegilor săi un mesaj al comisarului european Corina Creţu, care i-a spus că preşedintele CE Jean-Claude Juncker şi comisarii europeni şi sunt îngrijoraţi pentru situaţia din România şi pentru ceea ce s-a întâmplat în 10 august. Ea a afirmat că, în contextul în care a transmis îngrijorările de la Bruxelles şi faptul că în 18 septembrie preşedintele CE va transmite un mesaj în acest sens, a spus în şedinţa PSD că pentru violenţele din Piaţa Victoriei o vină o poartă ministrul Carmen Dan, care a încercat să paseze răspunderea prefectului, "salvând practic imaginea publică a domnului preşedinte Dragnea, care a propus-o".