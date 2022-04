Ciucă: Domnule preşedinte Zelenski, sunt convins că, aşa cum noi avem grijă de cetăţenii dvs, la fel veţi avea şi dvs grijă de cetăţenii de etnie română

Atrocităţile de la Bucea, de care am aflat chiar ieri, şi pe care dvs le-aţi prezentat înaintea discursului, când trupele ucrainene au intrat în zonele ocupate din jurul Kievului, ne-au cutremurat pe toţi. Toate aceste acţiuni inumane asupra populaţiei civile trebuie sancţionate de instanţele penale internaţionale, iar noi vom face tot ceea ce depinde de noi pentru a sprijini aducerea celor responsabili în faţa justiţiei", a declarat Nicolae Ciucă în Parlament.





Premierul şi-a exprimat admiraţia pentru determinarea poporului ucrainean în a îşi apăra ţara, amintind solidaritatea românilor în contextul primirii celor peste 650.000 de refugiaţi.



Nicolae Ciucă a salutat iniţiativa Parlamentului de a îl invita pe Volodimir Zelenski să susţină un discurs."Simbol al rezistenţei în faţa unei agresiuni barbare şi nedrepte, sunteţi astăzi, domnule preşedinte Zelenski, liderul unei naţiuni care luptă pentru identitate şi libertate în acest război ilegal şi neprovocat. Am văzut cu toţii copii, femei, bătrâni care au devenit ţinte directe ale agresiunii militare ruse. Mulţi, mult prea mulţi şi-au pierdut viaţa. Alţii au fost obligaţi să ia calea refugiului ca urmare a bombardamentelor brutale şi a atrocităţilor trupelor ruseşti, fără discernământ asupra civililor, şcolilor, spitalelor, teatrelor."Vom face tot ceea ce ne stă în putinţă pentru ca cetăţenii ucraineni, care au ajuns în România, să poată avea o viaţă normală şi un trai decent. Cetăţenii ucraineni ajunşi în România beneficiază de servicii de sănătate în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români şi îşi pot găsi un loc de muncă. Am modificat legislaţia în acest sens, iar peste 1.100 deja lucrează la firme româneşti.Cei peste 30.000 de copii veniţi din Ucraina, pot merge la şcoală, în cele 50 de şcoli şi 7 licee cu predare în limba ucraineană, precum şi folosind celelalte facilităţi puse la dispoziţie de către Ministerul Educaţiei din România.Vom continua să îi ajutăm atât pe ucrainenii rămaşi să îşi apere ţara, cât şi pe cei strămutaţi intern, cu ajutor umanitar, combustibil şi resurse necesare pentru a putea supravieţui. Am înfiinţat hub-ul umanitar european de la Suceava prin care transferăm ajutoarele venite de pretutindeni.Suntem gata să ducem până la capăt acest efort de durată, cu sprijinul Uniunii Europene, al ONU şi Înaltului Comisariat pentru Refugiaţi, precum şi al altor state partenere.Domnule preşedinte Zelenski, familiile ucrainenilor ajunse în România sunt în siguranţă şi avem grijă de toţi ucrainenii sosiţi pe teritoriul României. Vă mulţumesc că aţi făcut referire, în cuvântul dvs, la cetăţenii de etnie română care trăiesc în Ucraina. Sunt convins că, aşa cum noi avem grijă de cetăţenii dvs, la fel veţi avea şi dvs grijă de cetăţenii de etnie română!Vă mulţumesc! Trăiască România! Slava Ukraini!", a spus premierul României.