Cîţu, după ce ţintele vaccinării nu au fost atinse: „Tot ceea ce a ţinut de Guvern, am făcut. Vreau să văd susţinerea campaniei şi din partea celor care critică”

Prim-ministrul a transmis miercuri că Guvernul României a realizat condiţiile necesare unei bune desfăşurări a campaniei de vaccinare, însă aceasta nu poate să fie susţinută doar de Executiv, într-o societate în care „avem foarte multe mesaje împotriva Guvernului”. Florin Cîţu a mai adăugat că ar vrea să vadă implicare şi din partea persoanelor care critică acţiunile instituţiei pe care o conduce.

„Acestea sunt obiective care au venit după ce am discutat cu specialiştii. Noi am creat condiţiile pentru a se vaccina şi 5 milioane de oameni, dar şi 10 milioane.Tot ceea ce a ţinut de Guvern, de a crea condiţiile necesare, am făcut. Până la urmă, toată această campanie de vaccinare este susţinută doar de Guvern, într-o societate în care avem foarte multe mesaje împotriva lui.

Aş vrea să văd şi din partea cealaltă, din partea celor care critică, şi susţinerea campaniei de vaccinare. Aş vrea să văd mai mult din partea societăţii civile susţinerea campaniei de vaccinare, nu doar să ne uităm la Guvern. Aş vrea să văd mai multă responsabilitate. De criticat este foarte uşor”, a transmis Cîţu miercuri, la finalul şedinţei de Guvern.