Cîţu: „Spirit inovator, antreprenorial, curaj şi tenacitate. Toate acestea descriu tinerii din România”

Florin Cîţu a precizat că tinerii au viziunea necesară „pentru a crea România de mâine”.

„Spirit inovator, antreprenorial, curaj şi tenacitate. Toate acestea descriu tinerii din România. Dragi tineri, încercaţi, eşuaţi şi încercaţi din nou. Atâta timp cât nu vă veţi opri din a vă urma visurile, veţi reuşi! Voi sunteţi viitorul României! Şi viitorul sună bine! Am încredere şi ştiu că aveţi nu doar abilităţi şi curaj, dar şi viziunea necesară pentru a crea România de mâine! Rock on, heroes of tomorrow!”, a scris Cîţu, luni, pe Facebook.