Cîţu îi dă replica lui Vladimir Putin: Nu e treaba Rusiei cum îşi face România apărarea. E treaba noastră cum ne investim banii

„România este independentă. Nu cred că o altă ţară trebuie să-şi dea cu părarea. E treaba noastră cum ne investim banii şi cum facem acest lucru”, a declarat Florin Cîţu, fiind întrebat cum răspunde la acuzaţiile lui Vladimir Putin că sistemul de la Deveselu ar fi unul cu potenţial ofensiv şi astfel e un pericol pentru Moscova.

De altfel, preşedintele Senatului a reamintit faptul că oficialii de la Moscova au fost invitaţi să viziteze bazele NATO, ca să vadă exact, dar nimeni din administraţia rusă nu a venit.

„Nu are niciun fundament. Nu e treaba Rusiei cum îşi face România apărarea”, a fost concluzia lui Cîţu referitor la „îngrijorarea” lui Vladimir Putin.

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat marţi că Occidentul a ignorat îngrijorările cheie ale Moscovei atunci când a răspuns oficial săptămâna trecută la cererile Rusiei de a-i oferi garanţii de securitate, relatează Reuters.

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a comentat, la CNN, şi faptul că liderul de la Kremlin a făcut referire din nou la scutul antirachetă din România.

„Da, am urmărit foarte atent ce a declarat astăzi (marţi), în cadrul conferinţei de presă cu premierul (Viktor) Orban. A afirmat, din nou, că scuturile antirachetă din România şi Polonia sunt o ameninţare pentru securitatea Rusiei, ceea ce este complet fals. Este absurd să spui că un sistem pur defensiv, care nu are drept obiectiv Rusia, ci posibile ameninţări cu rachete din afara spaţiului euro-atlantic, reprezintă o ameninţare pentru Rusia. După cum am menţionat, suntem pregătiţi să permitem Rusiei să verifice dacă sunt rachete ofensive în România. Nu sunt, asta e sigur. Apoi, a spus că Ucraina va deveni în curând membră NATO, dacă am înţeles bine afirmaţiile sale. Însă acest lucru nu este pe agenda Alianţei în acest moment, nu există o decizie iminentă de a accepta Ucraina ca stat membru NATO”, a declarat ministrul de Externe.