Cîţu, replică pentru Orban care s-a comparat cu Ronaldo: Nu se mai construiesc echipe în jurul unui singur jucător

Preşedintele Partidului Naţional Liberal (PNL), Ludovic Orban, a reiterat, sâmbătă, că oamenii care reprezintă partidul la guvernare sunt hotărâţi de forurile statutare ale PNL. Ulterior, Orban a găsit şi o asemănare între el şi fotbalistul Cristiano Ronaldo, dar şi între PNL şi Real Madrid.

Ludovic Orban a subliniat faptul că el nu a tranşat congresul PNL şi a făcut o trimitere la fotbalistul Cristiano Ronaldo.

“Cei care urmează să decidă conducerea PNL la toate nivelele sunt membrii PNL. (...) Îl ştiţi pe Ronaldo. Ronaldo a jucat la Real Madrid. Cu Ronaldo Real Madrid a câştigat trei cupe Champions League. Real Madrid a decis să renunţe la Ronaldo, probabil că este prea bun sau nu are suflu nou. De când Real Madrid a renunţat la Ronaldo nu a mai câştigat niciun Champions League şi are mari probleme în campionatul intern. Stimaţi colegi, am încredere în dumneavoastră. Noi suntem PNL, noi suntem partidul care şi-a pus amprenta asupra evoluţiei moderne, noi suntem partidul care este coloana vertebrală a României şi singura forţă politică ce are capacitatea să ducă România pe drumul cel drept. (...) Alegeţi ceea ce este mai bine pentru PNL”, a afirmat Orban.

