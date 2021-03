Pace politică în pandemie? Florin Cîţu, dispus să stea la discuţii cu specialiştii din PSD: „E momentul să stăm la masă!”

Florin Cîţu a declarat, luni, că a văzut în spaţiul public, în special de la PSD, mesaje confuze.

„Am văzut în spaţiul public, şi în special la cei de la PSD, mesaje puţin confuze. Pe de o parte, acum câteva luni de zile spuneau că suntem prea relaxaţi şi spuneau că România este singura ţara din Uniunea Europeană relaxată, acum vin şi spun că impunem restricţii. Eu sunt pregătit să ascult şi opinia specialiştilor, specialiştii nu au culoare politică. Lupta pentru sănătatea românilor nu are culoare politică, dar decât să dăm mesaje confuze şi politice în această perioadă e momentul să stăm toţi la masă, specialiştii, şi să vedem care sunt cele mai bune măsuri pentru sănătatea românilor”, a afirmat Florin Cîţu.

El a fost întrebat despre protestele de duminică seara din mai multe oraşe, în care manifestanţii nu au purtat mască de protecţie.

„Oamenii pot să protesteze atâta timp cât nu încalcă legislaţia în vigoare. Dreptul de a avea o opinie în România rămâne, avem opinii diferite, pentru mine foarte important este să continue campania de vaccinare, este foarte important să găsim cele mai bune măsuri pentru a-i ajuta pe români. Ştiţi foarte bine, situaţia din spitale este foarte... sunt spitale foarte aglomerate, de aceea luăm aceste măsuri. În acest moment pe acest lucru mă concentrez. Oamenii trebuie să respecte lege, toţi trebuie să respectăm legea”, a explicat Florin Cîţu.

El a mai afirmat că îi înţelege pe români că au obosit după un an de pandemie. „Îi înţeleg pe români că după un an au obosit, toţi am obosit, ne luptăm cu pandemia de un an de zile şi am făcut toate eforturile. Am comandat doze de vaccin mai multe decât aveam nevoie pentru a ne asigura că dacă este nevoie şi anul viitor vom avea acest vaccin. Dacă nu este nevoie, vom putea să exportăm. Adică trebuie să ajutăm şi populaţia din jurul României, nu este de ajuns să vaccinăm cetăţenii României dacă vrem să scăpăm de pandemie. Vom face toate eforturile şi sunt gata să stau la masă cu orice vine cu soluţii pentru a-i ajuta pe români în această perioadă dificilă”, a transmis premierul Florin Cîţu.