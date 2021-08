Cîţu şi Orban, contre pe convocare BPN pentru validarea lui Vîlceanu. Orban: „Nu mi-au fost transmise documentele de convocare”

„Am primit un sms, convocarea transmisa de secretarul general. Convocarea s-a făcut de secretarul general. Nu mi-au fost transmise documentele de convocare, numărul de semnături, ordinea de zi, procedura normala şi firească. Nu sunt de acord că am refuzat să conduc BPN. Nu am refuzat, singurele discutii au fost cu premierul pe tema candidatului. Oricum as fi convocat pentru ca expira mandautul pentru functia de ministru al Finanţelor”, a derclarat Ludovic Orban înaintte de şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL.

Preşedintele PNL Ludovic Orban a mai explicat că PNL a intrat pe un trend descendent şi că are o relaţie „consolidată, veche cu preşedintele. Avem un parteneriat împreună şi vom continua şi după ce voi câştiga preşedinţia PNL şi s-a văzut în cei 4 ani”.

Referitor la scrisoarea semnată de susţinătorii lui Cîţu în cursa internă a PNL, el a declarat că „este o nouă încercare penibilă de a arăta că ei sunt susţinătorii lui Iohannis.

Premierul a declarat însă că preşedintele PNL Ludovic Orban „nu a convocat BPN” la cererea sa şi a explicat că şedinţa este posibilă pentru că „există un alt articol care permite membrilor BPN să convoace”

În condiţiile în care Biroul Politic Naţional a fost convocat de membrii săi, nu de preşedintele partidului, în urma jocurilor de culise ale echipei Cîţu, validarea lui Vîlceanu ar urma să fie un prim test în ceea ce priveşte susţinerea de care se bucură premierul.

Florin Cîţu a anunţat săptămâna trecută că îl va propune, în Biroul Naţional al PNL, pentru funcţia de ministru al Finanţelor pe Dan Vîlceanu. Decizia va fi luată la nivelul partidului.