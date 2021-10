Cîţu: L-am sunat pe domnul primar al Constanţei şi am cerut să o demită pe doamna manager a spitalului. În acelaşi timp, l-am demis pe preşedintele ANMCS

„Vreau să transmit condoleanţe famililor îndoliate după tragedia din Constanţa. Am ţinut în permanenţă legătura cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, autorităţile locale, pentru a mă asigura că pacienţii sunt transferaţi.Este de neacceptat că se întâmplă astfel de tragedii în spitalele din România şi este o realitate pe care, începând din acest an încercăm să o rezolvăm, după 30 de ani de zile în care nu s-a făcut nimic. (...)Aşa cum am cerut Ministerului Sănătăţii să pregătească valul patru am cerut acea anchetă pentru a vedea cum a fost pregătit valul patru, a spus premierul.

„Am pus întrebarea şi aştept răspunsul dacă această tragedie putea să fie evitată”, a mai declarat Flşorin Cîţu.

„Am luat două decizii: L-am sunat pe domnul primar Virgil Chiţac al Constanţei şi am cerut să o demită pe doamna manager a spitalului de boli infecţioase. În acelaşi timp am semnat ordinul prin care l-am demis pe preşedintele ANMCS, care de când a intrat ]n func'ie nu a mai făcut nicio evaluare şi era înatribuţiile domniei sale să facă evaluări în ceea ce priveşte spitalele din România, mai ales că la acest spital avem mai multe nereguli pe care le-am descoperit”, a declarat premierul.

Şeful Executivului a explicat că managerul ANMCS nu şi-a îndeplinit atribuţiile cu privire la pregătirea valului 4 al pandemiei de coronavirus.

„Îl demit pe domnul preşedinte pentru că este în subordinea Secretariatului General al Guvernului şi pot să fac acest lucru. Arată clar că nu şi-a dus la îndeplinire atribuţiile pe care le-am spus în ceea ce priveşte pregătirea valului 4”.

„Mă aştept la aceeaşi intransigenţă de la Ministerul Sănătăţii sau orice altă instituţie care avea atribuţii în pregătirea valului patru”, a completat premierul.

„Bani au existat” a explicat premierul, adăugând că „în ceea ce priveşte Spitalul de Boli Infecţioase de la Constanţa au fost fonduri europene alocate în valoare de 22, 6 milioane de lei alocate pentru gestionarea crizei sanitare, din care 5 milioane au fost folosiţi în anul acesta”.

Premierul a aminitit că „vom avea rezultatele anchetei la Ministerul Sănătăţii în aceste zile, iar cei responsabili pentru că nu au pregătit valul patru vor plăti, indiferent de funcţia pe care o deţin ori au deţinut-o la Ministerul Sănătăţii”.