Cîţu, întrebat despre posibile modificări ale noilor restricţii: Nu în acest moment. E complicat să vorbim acum de o relaxare

„Nu în acest moment. Vrem să vedem rezultatele acestor măsuri pe care le-am luat. Am ajuns la peste 100 decese în fiecare zi legate de coronavirus. Situaţia în ATI e complicată, am ajuns la peste 1.400 de persoane în ATI, cel mai mare număr de la începutul pandemiei până acum. Mă uit din nou pe cifre – peste 6.000 de persoane zilnic. E complicat să vorbim acum de o relaxare, dar singurul mod prin care putem avea relaxare e să putem să discutăm de o campanie de vaccinare de succes. Bineînţeles toţi ne uităm la ce vom face în această vară. Am fost primul care am spus, după întâlnirea cu organizatorii de evenimente de exemplu, când am discutat despre PNRR. Am avut o discuţie şi am spus – da, sunt de acord să găsim soluţii în vară cândva, după ce avem un anumit număr de persoane vaccinate ca să putem să redeschidem. Toţi vrem să redeschidem economia, eu sunt primul care vrea să redeschidă economia. Nu vorbim doar despre evenimente, vorbim de toată economia, dar pentru asta ne trebuie o campanie de vaccinare de succes”, a spus Florin Cîţu, întrebat dacă sunt discuţii privitoare la modificarea orei de închidere a magazinelor pe timpul week-end-ului sau în zonele cu peste 7,5 la mie în fiecare zi şi anume orele de circulaţie, după ora 20.00.





Premierul a mai spus că numai printr-o campanie de vaccinare de succes poate fi oprită pandemia, nu cu proteste.





„Trebuie să mergem să ne vaccinăm, avem dozele de vaccin, avem tot ce ne trebuie, vom avea în curând 100.000 de persoane care se pot vaccina pe zi. Am depăşit pragul de 2 milioane de persoane vaccinate, sunt 3 milioane de doze deja făcute. Vom accelera. Tot ceea ce ţine de noi facem pentru a avea o campanie de vaccinare de succes. Este important ca toată lumea să se vaccineze. Doar aşa oprim pandemia. Pandemia nu se opreşte prin proteste sau măsurile pe care le luăm noi, se opreşte prin vaccinare”, a completat Cîţu.