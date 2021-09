Cîţu, despre şefia Camerei Deputaţilor: Rămâne la PNL. S-ar putea să fie cineva interimar. Miniştri s-ar putea să fie din afara politicii

„Deocamdată nu ne-am gândit, acum rămâne la PNL. Preşedintele Camerei Deputaţilor are nevoie de majoritate de voturi, nu vreau să ne grăbim sau să ne pripim. Mergem în Parlament cu miniştri pe care îi vom schimba, s-ar putea să fie şi profesionişti din afara politicii”, a declarat premierul la Digi24.

În cea ce priveşte rolul fostului preşedinte al PNL în formaţiune după ce a pierdut alegerile că partidul contează pe experienţa lui Ludovic Obran în perioada următoare.

„Nu la mine trebuie să îşi dea demisia, e funcţia Parlamentului. Are un rol foarte important, are experienţă politică foarte mare, contăm pe experienţa lui Orban în perioada următoare. Orban are un rol important în PNL”.