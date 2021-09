Cîţu, despre rectificarea bugetară: Avem 850 de milioane de lei pentru calamităţi pe care trebuie să-i dăm urgent

„Pentru că avem 850 de milioane de lei doar pentru calamităţi pe care trebuie să-i dăm urgent după ce se aprobă OUG pentru rectificarea bugetară, vom aproba acest HG care va da o sumă importantă comunităţilor pentru calamitatile in urma inundatiilor din acest an”, a declarat premierul Florin Cîţu fiind întrebat de ce a crescut fondul de rezervă.

Întrebat dacă va continua să ţină şedinţa de Guvern şi dacă va adopta rectificarea bugetară fără miniştri USR PLUS în contextul în care aceştia îşi dau demisia, Florin Cîţu a răspuns: „Bineinţeles”.

Declaraţia premierului vine în contextul în care USR PLUS l-a acuzat pe şeful Executivului că „alocă mai mulţi bani pentru primari şi baroni”. Ei au arătat că 2,5 miliarde de lei vor fi alocaţi pentru Fondul de rezervă bugetară.

USR PLUS: „Florin Cîţu alocă şi mai multi bani pentru primari şi baroni”

„Florin Cîţu continuă şirul abuzurilor. După ce a aprobat jaful naţional de 50 de miliarde de lei din banii românilor pentru a-şi cumpăra susţinere în partid, actualul premier merge mai departe şi alocă şi mai multi bani pentru primari şi baroni. Mai exact, de patru ori mai mulţi. Conform ultimei variante a rectificării bugetare, vor fi alocaţi 2.5 miliarde de lei pentru Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia premierului, din care se plătesc banii pentru primari şi baronii locali”, a transmis USR PLUS, conform unui comunicat de presă.

Ei au mai subliniat că „Florin Cîţu a crescut de la 597 milioane de lei iniţial la 2.5 miliarde de lei suma pentru baronii locali, adică, la fel ca Liviu Dragnea, face ce vrea cu banii publici câtă vreme e vorba de câştiguri interne de partid. Asta în timp ce, în plină criză pandemică, Florin Cîţu a refuzat să aloce necesarul comunicat în repetate rânduri de ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, la rectificare de peste 5 miliarde de lei pentru plata personalului, finanţarea programelor de sănătate ale pacienţilor şi a resurselor pentru ambulanţe şi medicamente, justificând că “nu mai sunt bani” şi că poate să dea “până în 2 miliarde de lei”. Mai mult, interimar la Ministerul Finanţelor, Florin Cîţu a refuzat să aloce 10 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru vaccinarea copiilor împotriva tuberculozei, tetanosului, poliomielitei, rujeolei şi difteriei pe motiv că Ministerul Sănătăţii nu a explicat urgenţa acestei cheltuieli”.

„Pentru premierul Florin Cîţu, vaccinarea copiilor nu este o chestiune urgentă, iar sănătatea românilor nu este o prioritate. Aşa ceva este nu numai inacceptabil, dar şi profund imoral, iar orice zi în plus cu Florin Cîţu la Palatul Victoria este în detrimentul tuturor românilor. De aceea, USR PLUS a depus moţiune de cenzură pentru că Florin Cîţu nu mai are ce căuta în funcţia de premier, iar toate tertipurile din ultimele zile din partea PSD şi PNL pentru a împiedica stabilirea unui calendar în Parlament sunt alte abuzuri, împotriva cărora vom lupta prin toate mijloacele constituţionale pe care le avem la dispoziţie”, a mai transmis USR PLUS. .