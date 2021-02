Cîţu, despre rapoartele privind incendiile de la Matei Balş şi Piatra Neamţ: Dacă există probleme de natură penală, ele vor merge exact către instituţiile respective

„Unele dintre rapoarte, am primit Matei Balş. Piatra Neamţ, eu vreau să vă aduc aminte că la Piatra Neamţ am trimis şi Inspecţia Economică. Am un raport preliminar cu care nu am fost foarte fericit, am cerut să se reanalizeze.Cel de la Matei Balş îl am. Unele lucruri au fost demarate. Aşa cum am spus de fiecare dată, rapoartele pe care le primesc de la Corpul de Control sau Inspecţia Economică, în cazul în care există probleme de natură penală, ele vor merge exact către instituţiile respective. O să văd ce pot să fac public din aceste rapoarte şi le vom face publice”, a afirmat Florin Cîţu, chestionat la finalul şedinţei de Guvern dacă a primit rapoartele privind evenimentele de la Piatra Neamţ şi Matei Balş.